В Трускавце сообщили о заминировании бювета

Аноним 10 января сообщил о заминировании одного из трускавецких бюветов. На место происшествия немедленно выехали правоохранители и взрывотехники.

Сообщение оказалось ложным. Сейчас полиция пытается разыскать "минера".

К теме Во Львове задержали 22-летнего "минера" поезда Днепр – Ивано-Франковск

В Трускавце "заминировали" бювет

Примерно в 19:42 в колл-центр СБУ поступило сообщение о заминировании трускавецкого бювета №1, на улице Тарасевича, 5. На месте происшествия работали силы гражданской защиты области и города.

Проверку закончили в 22:20. К счастью, информация не подтвердилась, правоохранители не нашли взрывчатку или подозрительные предметы. Сейчас они проводят расследование, чтобы установить личность псевдоминера.

Коротко о последних "минированиях" в Украине

Вечером 10 января правоохранителям поступило сообщение о возможном взрыве в торговом центре Retroville. Из огромного помещения эвакуировали работников и посетителей.

В Киеве вечером 8 января сообщили о заминировании всех торговых центров. Правоохранители ищут анонимного "минера".

Россиянин 6 января сообщил о заминировании речного порта в Днепре. Он раскрыл свои личные данные и требовал 10 тысяч рублей выкупа.

В среду, 5 января, анонимы сообщили о минировании киевских торгово-развлекательных центров "Район" и Retroville. Из помещений эвакуировали всех посетителей и сотрудников, однако информация оказалась ложной.

Столичные правоохранители 4 января задержали мужчину, который солгал, что заминировал здание КГГА. Псевдоминером оказался 45-летний киевлянин.