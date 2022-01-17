Недавно Садовый вместе с сыновьями ездил на стрельбище на Ивано-Франковщину. После этого российский телеканал сделал сюжет о городском главе. Журналисты уверенно заявили, что он "готовит детей к войне с Москвой".

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Садовый снова посетил стрельбище

Городской глава Львова Андрей Садовый рассказал, что он 16 января вместе со своим заместителем Андреем Москаленко посетил стрелковый спортивный клуб "Карабин".

На территории обустроено 6 тиров для стрельбы из различных типов оружия на расстоянии от 40 до 500 метров. Здесь имеют возможность заниматься как профессиональные спортсмены, так и молодежь, которая впервые берет в руки оружие,

– отметил мэр.

Он заметил, что стрельба – это его новое хобби.

Смотрите видео, как Садовый стреляет в спортивном клубе:

Городской глава рассказал, что хорошая команда клуба "Карабин" обеспечивает качественный учебный процесс от А до Я. Это уже третье стрельбище, которое Садовый посетил в рамках развития Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской защиты населения и территориальной обороны.

"Мы поставили себе цель дать всем жителям Львовской общины умение стрелять, защищать себя и, при необходимости, оказать быструю домедицинскую помощь", – добавил мэр.

Городской глава отметил, что больше деталей сообщат позже.

Смотрите фото со стрельбища / Фото Андрея Садового

Текст публикации Андрея Садового:

Вместе с Андреем Москаленко посетили стрелковый спортивный клуб "Карабин". На территории обустроено 6 тиров для стрельбы из различных типов оружия на расстоянии от 40 до 500 метров. Здесь имеют возможность заниматься как профессиональные спортсмены, так и молодежь, которая впервые берет в руки оружие.

Хорошая команда обеспечивает качественный учебный процесс от "А" до "Я". Это уже третьи стрельбища, которые мы посетили в рамках выстраивания нашего Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской защиты населения и территориальной обороны.

Мы поставили себе цель дать всем жителям Львовской общины умение стрелять, защищать себя и, при необходимости, оказать быструю домедицинскую помощь. Больше деталей дадим уже со временем. Спасибо Ivan Shulba за приглашение и инструктаж.