Нещодавно Садовий разом із синами їздив на стрільбище на Івано-Франківщину. Після цього російський телеканал зробив сюжет про міського голову. Журналісти впевнено заявили, що він "готує дітей до війни з Москвою".

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Садовий знову відвідав стрільбище

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що він 16 січня разом зі своїм заступником Андрієм Москаленком відвідав стрілецький спортивний клуб "Карабін".

На території облаштовано 6 тирів для стрільби з різних типів зброї на відстані від 40 до 500 метрів. Тут мають можливість займатись як професійні спортсмени, так і молодь, яка вперше бере в руки зброю,

– зазначив мер.

Він зауважив, що стрільба – це його нове хобі.

Дивіться відео, як Садовий стріляє у спортивному клубі:

Міський голова розповів, що хороша команда клубу "Карабін" забезпечує якісний навчальний процес від А до Я. Це вже третє стрільбище, яке Садовий відвідав у межах розвитку Управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони.

"Ми поставили собі за мету дати усім мешканцям Львівської громади вміння стріляти, захищати себе та, за потреби, надати швидку домедичну допомогу", – додав мер.

Міський голова зауважив, що більше деталей повідомлять згодом.

Дивіться фото зі стрільбища / Фото Андрія Садового

Текст допису Андрія Садового:

Разом з Андрієм Москаленком відвідали стрілецький спортивний клуб "Карабін". На території облаштовано 6 тирів для стрільби з різних типів зброї на відстані від 40 до 500 метрів. Тут мають можливість займатись як професійні спортсмени, так і молодь, яка вперше бере в руки зброю.

Хороша команда забезпечує якісний навчальний процес від "А" до "Я". Це вже треті стрільбища, які ми відвідали в рамках вибудовування нашого Управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони.

Ми поставили собі за мету дати усім мешканцям Львівської громади вміння стріляти, захищати себе та, за потреби, надати швидку домедичну допомогу. Більше деталей дамо вже згодом. Дякуємо Ivan Shulba за запрошення та інструктаж.