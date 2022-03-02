Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Он отметил, что соответствующий приказ подписал 28 февраля.

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Переждать в тылу – не получится, – Козицкий

Переждать в тылу не получится! Украина – единый фронт!

– сказал Козицкий.

Итак, все мужчины, в возрасте от 18 до 60 лет, прибывшие на Львовщину, в период военного положения, не позднее 24 часов по прибытии, должны появиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки в Львовской области и стать на военный учет.

Руководители, обеспечивающие поселение, должны обеспечить эти требования

Руководители предприятий, учреждений, организаций, кто размещает и поселяет внутренне перемещенных лиц, должны обеспечить выполнение требований. Также они должны безотлагательно информировать территориальные центры и районные военные администрации.

Адреса территориальных центров на Львовщине / Изображение Максима Козицкого

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