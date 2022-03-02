Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він зазначив, що відповідний наказ підписав 28 лютого.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Перечекати в тилу – не вийде, – Козицький

Перечекати в тилу не вийде! Україна – єдиний фронт!

– сказав Козицький.

Отож, всі чоловіки, віком від 18 до 60 років, які прибули на Львівщину, в період воєнного стану, не пізніше 24 годин після прибуття, мають з'явитися у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у Львівській області та стати на військовий облік.

Керівники, які забезпечують поселення, мають забезпечити ці вимоги

Керівники підприємств, установ, організацій, хто розміщує та поселяє внутрішньо переміщених осіб, повинні забезпечити виконання вимог. Також вони мають невідкладно інформувати територіальні центри та районні військові адміністрації.

Адреси територіальних центрів на Львівщині / Зображення Максима Козицького

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.