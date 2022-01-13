Руководство центра уже ответило на возмущение общественности. Там планируется устроить публичную дискуссию о телесности в искусстве.

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Львовянку возмутил журнал "Грешница"

Львовский фотограф Елена Кавкун опубликовала в фейсбуке сообщение, в котором выразила свое возмущение появлением во Львовском муниципальном художественном центре журнала "Грешница".

В принципе абсолютно что угодно, если захотеть, можно упаковать под художественный проектный соус. Даже если это пропаганда разврата и порнографического восприятия сексуальности, объективация тела, представленные как благонамеренное искусство с немного добавленной шаржевостью.

– отметила женщина.

Кавкун отметила, что автором эротического арт-зина "Грешница" стала фотограф из Луганска Julie Poly. По словам художницы, журнал создан "с нотками порнографии". В центре можно увидеть оба его выпуска.

Фотограф возмутилась тем, что эротический журнал был выставлен в галерее, созданной из городского бюджета. Поэтому она обратилась к руководителю заведения Ляне Мицко, чтобы узнать, почему так произошло.

"Видимо, планируется демонстрировать каждый новый выпуск. Получила ее (Ляны Мицко – 24 канал) официальный письменный ответ как госслужащего о том, что все в порядке, просто очень жаль, что я не поняла сути проекта", – добавила Кавкун.

Смотрите фото из журнала "Грешница" и его инстаграма / Фото Елены Кавкун

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Фотограф обратилась к городским властям

По словам Кавкун, журнал содержит рекламу киевского БДСМ-пространства, которое предоставляет комнаты для развлечения в аренду. Недавно его страницу в инстаграме сделали приватной.

"Какие бы ни говорили красивые слова о том, что "главными героями издания стали украинские художники и художницы, чьи работы раскрывают тему через призму сексуальности, самопознания, гендера, интимности", контент самого журнала и его страницы в инсте говорят сами за себя", – добавила фотограф.

В своем сообщении Кавкун обратилась к городским властям – руководителю управления культуры ЛГС Ивану Остаповичу, руководителю департамента развития Наталье Бунде, заместителю городского головы по гуманитарным вопросам Галине Сличной, первому заместителю мэра Андрею Москаленко и к самому городскому голове Андрею Садовому. Фотограф также отметила, что вероятно своим содержанием журнал нарушает Закон Украины "О защите общественной морали".

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В центре отреагировали на возмущение львовянки

Неравнодушные горожане из-за сообщения Кавкун направили на Горячую линию города Львова обращение о присутствии в учреждении "ненормативного контента телесного характера". В Муниципальном центре искусства оперативно на это отреагировали. Здесь планируют провести дискуссию на тему "Телесность в искусстве: граница дозволенного".

Мы попытаемся разобрать ситуацию с присутствием в пространстве художественного центра журналов "Грешница". Где предел дозволенного в упоминаниях о теле и сексе в искусстве. Насколько это может быть нормированным в публичном пространстве?

– заметили в центре.

Также отдельно планируется поговорить о сексуальном образовании и возможности проявлять различные смежные проблемы с помощью искусства. Предварительный список участников разговора:

сексолог Никита Галапач;

директор центра Ляна Мицко;

галерист, куратор Павел Гудимов;

куратор центра Павел Ковач;

доцент юридического факультета ЛНУ имени Ивана Франко, научный консультант Верховного суда Владимир Гончаров;

психиатр, сексолог, психотерапевт, ассистентка кафедры психиатрии, психологии и сексологии Львовского национального медицинского университета имени Данила Галицкого Мирослава Дзись.

Из-за карантина на мероприятие могут попасть только зарегистрированные участники. Заполнить форму можно по ссылке.

Текст сообщения Елены Кавкун:

В принципе абсолютно что угодно, если захотеть, можно упаковать под художественный проектный соус. Даже если это пропаганда разврата и порнографического* восприятия сексуальности, объективация тела представлена ​​как благонамеренное искусство с немного добавленной шаржевостью.

Можно назвать ее эротическим арт-зином "Грешница" и выставлять этот продукт фотографа из Луганска, Julie Poly, как она сама сказала – "с нотками порнографии", оба его выпуска, в созданной из городского бюджета городской галерее, которой является Львовский муниципальный художественный центр под руководством Ляны Мицко.

Очевидно, планируется демонстрировать каждый новый выпуск. https://www.instagram.com/hrishnytsia/ Получила ее официальный письменный ответ как госслужащего о том, что все хорошо, просто очень жаль, что я не поняла сути проекта. Журнал содержит также рекламу киевского БДСМ-пространства, которое предоставляет для утехи комнаты в аренду, https://www.instagram.com/secret_place_kyiv/, страницу которого несколько дней назад сделали приватной для просмотра.

Какие бы ни говорили красивые слова о том, что "главными героями издания стали украинские художники и художницы, чьи работы раскрывают тему через призму сексуальности, самопознания, гендера, интимности", контент самого журнала и его странички говорит сам за себя.

Пока Львовский муниципальный художественный центр относится к подчинению города, это сообщение в том числе и для вас – Иван Остапович, как руководителя Управления культуры, Наталья Бунда, как руководителя Департамента развития, Галина Сличная, как заместителя городского головы по гуманитарным вопросам, Андрей Москаленко, как первого заместителя городского головы, и вас Андрей Садовой.

Очень бросается в глаза исполнение ЗУ "О защите общественной морали" от 20 ноября 2003 г.; Указа Президента Украины "Основные направления развития духовности, защиты морали и формирования здорового образа жизни граждан Украины" от 27 апреля 1999 года.

*Комментарий к Ст. 301 УКУ, Порнография – вульгарно-натуралистическая, циничная, непристойная фиксация половых актов, самоцельная специальная демонстрация гениталий, антиэтичных сцен полового акта, сексуальных извращений, зарисовок с натуры, которые не соответствуют моральным критериям, побуждают к непристойным инстинктам, предметы, в которых натурализовано воспроизведен половой акт во всех физиологических подробностях с целью сексуального возбуждения."