Стахів вів перемовини з прихильниками Шарія, – депутат Львівської міськради
Джерело:24 канал
Львівському антивакцинатору Остапу Стахіву обрали запобіжний захід через повалення конституційного ладу в Україні та зв'язки з Росією. Співробітники СБУ знайшли листування Стахіва, де він спілкувався з росіянами.
Про це в ефірі 24 каналу розповів депутат Львівської міськради Ігор Шолтис. За його словами, Стахів під час перемовин, зокрема, обговорював, яку зброю використовувати на акціях.
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"Перемовини велися з проросійськими діячами. З тими, які є прихильниками Анатолія Шарія, активістами церкви Московського патріархату та іншими російськими елементами на території України", – наголосив Шолтис.
Шолтис: Більше інформації буде згодом
Депутат зауважив, що СБУ опиралася на листування й особисті комунікації між Стахівим й проросійськими діячами. Проте правоохоронці через розслідувальну таємницю не можуть опублікувати всю інформацію. "З метою подальшого виявлення злочинних елементів і всієї мережі", – пояснив Шолтис.
Частина з тих речей, які опублікували в Україні – це, здається, ще не все, що вони могли б представити. Більшість інформації буде презентована вже згодом,
– сказав депутат.
Шолтис також вважає, що вигадки Стахіва про зв'язок у США цілком можливі. Мовиться про буцімто спілкування з Робертом-Френсісом Кеннеді-молодшим – одним з американських лідерів антивакцинаторів.
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"Цілком можливо вони мають зв'язок на основі поглядів стосовно епідемії COVID-19 і вакцинації світу", – відзначив депутат.
Підозра Стахіву: головне
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- Співробітники СБУ 16 листопада провели обшуки у квартирі Стахіва. У цей час анонім повідомив про замінування всього будинку, ймовірно, щоб завадити правоохоронцям.
- Галицький райсуд 18 листопада обрав львівському антивакцинатору запобіжний захід. Він перебуватиме під вартою з можливістю внесення майже мільйона гривень застави.