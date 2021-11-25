Страшно, що лише смерть може привести до поваги закону, – Садовий про загибель черниці в ДТП

У центрі Львова 20 листопада водій приміської маршрутки №138 збив 2 монахинь на пішохідному переході. Одна з жінок загинула, а інша – потрапила у лікарню. Мер міста Андрій Садовий прокоментував моторошну аварію.

Суд вже обрав винуватцю ДТП запобіжний захід. Він 60 діб перебуватиме у СІЗО без права внесення застави.

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Садовий прокоментував роботу приміських маршруток у Львові

Міський голова Львова Андрій Садовий під час засідання сесії Львівської міськради прокоментував незаконне курсування приміських маршруток містом.

Як ви знаєте, сьогодні (25 листопада – 24 канал) в катедрі – прощання із сестрою Ольгою, яка трагічно загинула минулої суботи, тому що приміський маршрут на пішохідному переході якимось чином зачепив її та протягнув дуже велику дистанцію. Це недопустимо. Я не можу цього уявити собі,

– зауважив мер.

Він наголосив, що місто безліч разів зверталось до керівництва області, щоб припинити курсування приміських маршруток Львовом без погодження ЛМР.

"Начебто вже зараз почули, відповідні рішення мають бути прийняті. Але страшно, що тільки смерть людини може привести до поваги до закону та громади Львова", – підсумував міський голова.

Коротко про ДТП з приміською маршруткою у центрі Львова

У центрі Львова, на проспекті Свободи, о 6:00 водій приміської маршрутки №138 збив 2 монахинь на пішохідному переході. У той момент вони поспішали на ранкову месу, а автобус повертав з вулиці Дорошенка. Постраждалі переходили дорогу на "зелене" світло.

На відео моменту моторошної аварії видно, що чоловік на кілька секунд зупинився, а потім поїхав геть.

На жаль, черниця Ольга Дуплєца загинула. Маршрутка протягнула її тіло ще 5 кілометрів – до кінцевої зупинки на вулиці Вашингтона.

Інша монахиня вижила, однак отримала низку травм. У неї діагностували вивих плеча та забій головного мозку.

За словами водія, він не зрозумів, що збив монахинь. Чоловік думав, що під кузовом був "якийсь мішок", а не тіло загиблої.

Під час судового засідання він повністю визнав свою провину. Суд обрав водієві запобіжний захід – 60 діб під вартою без можливості внесення застави.

Маршрутка, яка збила монахинь у центрі Львова, курсує на замовлення ЛОДА. Договір з ПП "Ліон-Транс" закінчується цьогоріч.