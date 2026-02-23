Підозрювана у теракті у Львові відповіла, чи знала, що закладала вибухівку в пакеті

33-річна підозрювана у скоєнні теракту у Львові 22 лютого зробила заяву щодо трагедії. Жінка стверджувала, що не знала, що закладала вибухівку у центрі міста.

Про це підозрювана розповіла під час засідання у Галицькому суді Львова, де їй обирають запобіжний захід, передає Суспільне.

Що сказала підозрювана у теракті у Львові про вибухівку?

Підозрювана заявила, що не знала, що було в пакеті, який вона залишила у сміттєвому контейнері на вулиці Данилишина. Крім того, 33-річна жінка зазначила, що вона не знала, що особа, з якою вона контактувала, з Росії.

Ще перед засіданням підозрювана у теракті сказала, що не знала, що внаслідок її дій можуть загинути люди та чим це все завершиться.

До речі, 33-річній жительці Костополя Рівненської області вже обрали запобіжний захід. Йдеться про тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення застави. Саме на цьому й наполягала сторона обвинувачення.

Цікаво, колишній співробітник СБУ Іван Ступак припустив в етері 24 Каналу три варіанти, за якими могли активізувати вибуховий пристрій у Львові 22 лютого, що призвів до теракту. Йдеться про таймер, ручну активацію з сусідньої квартири, або дистанційно з використанням відеоспостереження.



Окрім того вибуховий пристрій, на думку експерта, могло бути замасковано під службу доставки.

Що відомо про підозрювану у теракті у Львові?