Підозрювана у теракті у Львові відповіла, чи знала, що закладала вибухівку в пакеті
- Підозрювана у теракті у Львові заявила, що не знала про вибухівку в пакеті, який залишила у сміттєвому контейнері у центрі місті 22 лютого.
- Жінка також зазначила, що не знала, що особа, з якою контактувала, була з Росії.
33-річна підозрювана у скоєнні теракту у Львові 22 лютого зробила заяву щодо трагедії. Жінка стверджувала, що не знала, що закладала вибухівку у центрі міста.
Про це підозрювана розповіла під час засідання у Галицькому суді Львова, де їй обирають запобіжний захід, передає Суспільне.
Що сказала підозрювана у теракті у Львові про вибухівку?
Підозрювана заявила, що не знала, що було в пакеті, який вона залишила у сміттєвому контейнері на вулиці Данилишина. Крім того, 33-річна жінка зазначила, що вона не знала, що особа, з якою вона контактувала, з Росії.
Ще перед засіданням підозрювана у теракті сказала, що не знала, що внаслідок її дій можуть загинути люди та чим це все завершиться.
До речі, 33-річній жительці Костополя Рівненської області вже обрали запобіжний захід. Йдеться про тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення застави. Саме на цьому й наполягала сторона обвинувачення.
Цікаво, колишній співробітник СБУ Іван Ступак припустив в етері 24 Каналу три варіанти, за якими могли активізувати вибуховий пристрій у Львові 22 лютого, що призвів до теракту. Йдеться про таймер, ручну активацію з сусідньої квартири, або дистанційно з використанням відеоспостереження.
Окрім того вибуховий пристрій, на думку експерта, могло бути замасковано під службу доставки.
Що відомо про підозрювану у теракті у Львові?
Підозрювану у скоєнні теракту у Львові затримали у контрольованому прикордонному районі міста Старий Самбір на Львівщині. За попередніми даними слідства, вибуховий пристрій вона виготовила самостійно, діючи за детальними дистанційними інструкціями кураторів російської ФСБ. ЗМІ також публікували ймовірне ім'я та прізвище жінки – Ірина Саветіна.
Під час перших допитів жінка зізналася, що представники ФСБ пообіцяли їй 60 000 гривень винагороди за виконання теракту. Отримані кошти вона планувала використати для погашення боргів та розв'язання фінансових проблем.
Фігурантці повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 22 років або довічне ув'язнення.
Під час судового засідання 23 лютого 33-річна Ірина Саветіна попросила вибачення та висловила співчуття усім, хто постраждав внаслідок теракту. Також жінка розплакалася.