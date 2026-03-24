Влучання не лише в історичному центрі: деталі російської атаки на Львів

Вдень 24 березня Росія здійснила атаку на Львів. Близько 15:40 у місті оголосили повітряну тривогу. На Львів летіли "Шахеди". Орієнтовно о 16 годині у центрі пролунали вибухи.

Ведуча 24 Каналу Ірина Узлова зауважила, що влучання було у Церкву святого Андрія. Також цілями ворога стали житлові будинки.

"Таких локацій було три. Продовжують приїжджати рятувальні служби, машини швидкої допомоги, правоохоронці. Наприкінці минулої години я повідомила, що загасили пожежу, але бачимо, що процес гасіння ще триває", – повідомила вона.

Які наслідки атаки?

Ірина Узлова розповіла, що зараз на місці влучання у центрі міста перебуває понад шість бригад рятувальників. Один з очевидців розповів, що перебував із дружиною в укритті. Він до повітряної тривоги приїхав відвідати дружину на роботі в торговому центрі. Вони перебували в укритті, нічого не бачили, але чули потужні звуки вибухів.

Серед наслідків не тільки пожежі і займання у житловому будинку, які зараз гасять рятувальники, а й вибиті шибки. Шибки вибиті і в торговельному центрі, але на перших поверхах бачимо здебільшого пошкодження. Також вибиті в автівок, які припаркувалися поруч. Пошкодження ринку не бачу,

– сказала ведуча.

Однак, за інформацією Львівської ОВА та міської ради, влучання були не тільки були в історичному центрі. Також є пошкодження фіксуються на початку вулиці Степана Бандери.

До речі, там теж Путін повоював з церквою. Органний зал розташований на початку вулиці Бандери в Костелі святої Марії Магдалини. Біля цього місця працюють екстерні служби,

– зазначила Узлова.

Є пошкодження житлового будинку на Сихові. Зараз триває гасіння пожежі. Було вибито шибки. Є займання на верхніх поверхах будинку.

Голова Львівської ОВА Миксим Козинський каже, що це цілеспрямована масована атака "Шахедів" на Львів. Було екстрено залучено всі служби.