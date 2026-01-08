У Львові прогриміла серія вибухів: мер зробив заяву
- У Львові прогриміла серія вибухів, підтверджених мером Андрієм Садовим, загалом повідомляють про 6 вибухів.
- Повітряна тривога була оголошена о 23:35, а вибухи чули о 23:48.
У Львові чули серію вибухів. Була загроза балістики.
Можливо, був застосований комплекс "Орешник". Про це повідомляє 24 Канал.
Що відомо про вибухи у Львові?
У Львові прогриміли вибухи. Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу. Вибухи підтвердив і мер міста Андрій Садовий.
Під атакою був обʼєкт критичної інфраструктури, повідомили у ОВА.
Телеграм-канали повідомляють, що вибухи були настільки гучні, що їх чули навіть у населених пунктах області. та навіть у сусідніх Тернопільській та Рівненській областях. Загалом повідомляють про 6 вибухів.
Зараз з’ясовуємо, що саме відбулося, чи були це прильоти і в якому районі. Працюємо з усіма службами,
– повідомив міський голова Андрій Садовий.
Повітряна тривога у області була оголошена о 23:35, а вибухи було чутно вже 23:48. Повітряні сили не повідомляли про наближення будь-яких ворожих цілей. Моніторингові канали писали про ймовірний пуск балістичної ракети середньої дальності "Орешник".
Під ракетним ударом раніше опинився Кривий Ріг
У Кривому Розі внаслідок ракетного удару постраждали люди, серед них діти, а двоє чоловіків перебувають у тяжкому стані.
Росія обстріляла Кривий Ріг двома балістичними ракетами "Іскандер", постраждали багатоквартирні будинки.
Внаслідок ракетного удару пошкоджено 29 багатоквартирних будинків, 21 автомобіль та адміністративну будівлю. Зафіксовані руйнування об’єктів інфраструктури. Понад 77 тисяч людей залишаються без електропостачання.