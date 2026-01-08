У Львові прогриміла серія вибухів: мер зробив заяву

У Львові чули серію вибухів. Була загроза балістики.

Можливо, був застосований комплекс "Орешник". Про це повідомляє 24 Канал.

Дивіться також В Києві прогриміли вибухи: летіли ударні БпЛА

Що відомо про вибухи у Львові?

У Львові прогриміли вибухи. Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу. Вибухи підтвердив і мер міста Андрій Садовий.

Під атакою був обʼєкт критичної інфраструктури, повідомили у ОВА.

Телеграм-канали повідомляють, що вибухи були настільки гучні, що їх чули навіть у населених пунктах області. та навіть у сусідніх Тернопільській та Рівненській областях. Загалом повідомляють про 6 вибухів.

Зараз з’ясовуємо, що саме відбулося, чи були це прильоти і в якому районі. Працюємо з усіма службами,

– повідомив міський голова Андрій Садовий.

Повітряна тривога у області була оголошена о 23:35, а вибухи було чутно вже 23:48. Повітряні сили не повідомляли про наближення будь-яких ворожих цілей. Моніторингові канали писали про ймовірний пуск балістичної ракети середньої дальності "Орешник".

Які звуки чули у Львові: дивіться відео

Під ракетним ударом раніше опинився Кривий Ріг