Укр Рус
24 Канал Новини України У Львові прогриміла серія вибухів: мер зробив заяву
8 січня, 23:49
2
Оновлено - 00:20, 9 січня

У Львові прогриміла серія вибухів: мер зробив заяву

Сергій Попович
Основні тези
  • У Львові прогриміла серія вибухів, підтверджених мером Андрієм Садовим, загалом повідомляють про 6 вибухів.
  • Повітряна тривога була оголошена о 23:35, а вибухи чули о 23:48.

У Львові чули серію вибухів. Була загроза балістики.

Можливо, був застосований комплекс "Орешник". Про це повідомляє 24 Канал.

Дивіться також В Києві прогриміли вибухи: летіли ударні БпЛА 

Що відомо про вибухи у Львові?

У Львові прогриміли вибухи. Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу. Вибухи підтвердив і мер міста Андрій Садовий.

Під атакою був обʼєкт критичної інфраструктури, повідомили у ОВА.

Телеграм-канали повідомляють, що вибухи були настільки гучні, що їх чули навіть у населених пунктах області. та навіть у сусідніх Тернопільській та Рівненській областях. Загалом повідомляють про 6 вибухів.

Зараз з’ясовуємо, що саме відбулося, чи були це прильоти і в якому районі. Працюємо з усіма службами, 
– повідомив міський голова Андрій Садовий.

Повітряна тривога у області була оголошена о 23:35, а вибухи було чутно вже 23:48. Повітряні сили не повідомляли про наближення будь-яких ворожих цілей. Моніторингові канали писали про ймовірний пуск балістичної ракети середньої дальності "Орешник".

Які звуки чули у Львові: дивіться відео

Під ракетним ударом раніше опинився Кривий Ріг

  • У Кривому Розі внаслідок ракетного удару постраждали люди, серед них діти, а двоє чоловіків перебувають у тяжкому стані.

  • Росія обстріляла Кривий Ріг двома балістичними ракетами "Іскандер", постраждали багатоквартирні будинки.

  • Внаслідок ракетного удару пошкоджено 29 багатоквартирних будинків, 21 автомобіль та адміністративну будівлю. Зафіксовані руйнування об’єктів інфраструктури. Понад 77 тисяч людей залишаються без електропостачання. 