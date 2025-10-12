Українські захисники мали успіх на Запорізькому напрямку. Ворога вибили з одного із населених пунктів.

Наші військові повернули під свій контроль село Малі Щербаки у Запорізькій області, передає 24 Канал із посиланням на 24-ий ОШБ "Айдар".

Що відомо про звільнення Малих Щербаків?

Воїни підняли у населеному пункті український прапор. У зачистці села від ворога брали участь підрозділи 24 окремого штурмового батальйону "Айдар" спільно з побратимами з 33 окремого штурмового полку.

Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України. Цей успіх – результат чіткої взаємодії, рішучості та злагодженої роботи підрозділів. Кожен подібний крок – це ще одна сторінка нашої боротьби, що триває щодня, попри втому, ризики та втрати,

– наголосили у батальйоні.

Воїни повідомили про звільнення Малих Щербаків: дивіться відео

Де розташовані Малі Щербаки: дивіться на карті

Що відомо про ситуацію на Запорізькому напрямку?