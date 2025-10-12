Укр Рус
12 жовтня, 13:41
3

Сили оборони звільнили Малі Щербаки на Запоріжжі

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Українські сили повернули під свій контроль Малі Щербаки на Запоріжжі.
  • У звільненні села брали участь 24-ий батальйон "Айдар" та 33-ий штурмовий полк.

Українські захисники мали успіх на Запорізькому напрямку. Ворога вибили з одного із населених пунктів.

Наші військові повернули під свій контроль село Малі Щербаки у Запорізькій області, передає 24 Канал із посиланням на 24-ий ОШБ "Айдар".

Що відомо про звільнення Малих Щербаків?

Воїни підняли у населеному пункті український прапор. У зачистці села від ворога брали участь підрозділи 24 окремого штурмового батальйону "Айдар" спільно з побратимами з 33 окремого штурмового полку.

Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України. Цей успіх – результат чіткої взаємодії, рішучості та злагодженої роботи підрозділів. Кожен подібний крок – це ще одна сторінка нашої боротьби, що триває щодня, попри втому, ризики та втрати,
 – наголосили у батальйоні.

Що відомо про ситуацію на Запорізькому напрямку?

  • 11 жовтня аналітики DeepState повідомили про просування противника у східній частині Запорізької області, а саме у Полтавці.

  • Раніше Інститут вивчення війни вказував на те, що окупанти підняли прапори в центральній частині Нововасилівського (на північний схід від Гуляйполя).

  • Також на початку жовтня з'явилася інформація про досягнення росіян поблизу Новоіванівки, Ольгівського, Вишневого та у Терновому.

  • Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі 24 Каналу пояснив, що росіяни намагаються дістатися висот поблизу Степногірська, щоб поставити артилерію і вже бити по Запоріжжю.

  • Російська армія проводить штурмові дії на західних околицях Степового, намагаючись обійти зі сходу Степногірськ. Загарбники прагнуть створити плацдарм для вогневого впливу на околиці й логістичні шляхи міста Запоріжжя.