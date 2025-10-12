Силы обороны освободили Малые Щербаки на Запорожье
- Украинские силы вернули под свой контроль Малые Щербаки в Запорожье.
- В освобождении села участвовали 24-й батальон "Айдар" и 33-й штурмовой полк.
Украинские защитники имели успех на Запорожском направлении. Врага выбили из одного из населенных пунктов.
Наши военные вернули под свой контроль село Малые Щербаки в Запорожской области, передает 24 Канал со ссылкой на 24-й ОШБ "Айдар".
Что известно об освобождении Малых Щербаков?
Воины подняли в населенном пункте украинский флаг. В зачистке села от врага принимали участие подразделения 24 отдельного штурмового батальона "Айдар" совместно с собратьями из 33 отдельного штурмового полка.
Населённый пункт находится под контролем сил обороны Украины. Этот успех – результат четкого взаимодействия, решительности и слаженной работы подразделений. Каждый подобный шаг – это еще одна страница нашей борьбы, которая продолжается ежедневно, несмотря на усталость, риски и потери,
– отметили в батальоне.
Воины сообщили об освобождении Малых Щербаков: смотрите видео
Где расположены Малые Щербаки: смотрите на карте
Что известно о ситуации в Запорожском направлении?
- 11 октября аналитики DeepState сообщили о продвижении противника в восточной части Запорожской области, а именно в Полтавке.
- Ранее Институт изучения войны указывал на то, что оккупанты подняли флаги в центральной части Нововасиловского (на северо-восток от Гуляйполя).
- Также в начале октября появилась информация о достижениях россиян вблизи Новоивановки, Ольговского, Вишневого и Терново.
- Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире 24 Канала объяснил, что россияне пытаются добраться до высот вблизи Степногорска, чтобы поставить артиллерию и уже бить по Запорожью.
- Российская армия проводит штурмовые действия на западных окрестностях Степного, пытаясь обойти с востока Степногорск. Захватчики стремятся создать плацдарм для огневого воздействия на окраины и логистические пути Запорожья.