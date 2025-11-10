Величезний вузол: росіяни будують нові шляхи військової логістики в Маріуполі

Росіяни намагаються покращити свою військову логістику неподалік тимчасово окупованого Маріуполя. Мовиться про район наволо населеного пункту Калинівка.

Там окупанти почали будівництво нового мосту подвійного призначення. Про це в ефірі 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, додавши, що окрім цього вони будують об'їзну дорогу Маріуполя.

Які плани має Росія у Маріуполі?

Також росіяни зводять мости й залізницю. Цікаво, що до цього ворог проклав залізницю з території Росії і вона допомогла зменшити так зване "військове логістичне коліно" на 250 кілометрів.

Якщо нові плани окупантів вдасться реалізувати, то воно зменшиться ще 150 кілометрів. Варто зауважити, що мости почали будувати у межах об'їзної дороги навколо Маріуполя, яка потрібна для військової логістики.

Наші джерела стверджують, що це не просто автомобільний міст, а фактично залізничний. Тут стає дуже цікаво, бо коли росіяни відновлювали залізничну логістику між Маріуполем, Волновахою та Ростовом-на-Дону, то були завдані удари в районі селища Гранітне. Тоді вони почали будувати нову колію,

– розповів Петро Андрющенко.

Її вони "тягнули" напряму з Таганрога через Новоазовське прямо в Маріуполь. Важливо, що вона повністю без мостів, якими перетинається річка Кальміус. Це означає, що створюється резервне коло між Маріуполем і Ростовом.

"Крім цього потяги зможуть заходити на лівобережний район Маріуполя. Туди тягнуть електроліню. Якщо сюди додати ще потяг, то буде великий логістичний вузол", – додав керівник Центру вивчення окупації.

Стає зрозуміло, що росіяни бачать Маріуполь як своєрідний Севастополь на березі Азовського моря. Будівництво вказує, що якщо росіяни будують автошляхи так, як запланували, дотягнуть залізницю та проведуть електропостачання, то Маріуполь стане найбільшою військовою базою.

