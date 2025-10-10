Окупанти вночі 10 жовтня атакували енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, росіяни обстріляли теплоелектростанції.

Про це пише 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Що відомо про обстріл теплоелектростанцій?

Зранку 10 жовтня стало відомо, що Росія цинічно атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Вказується, що наразі йде робота над усуненням наслідків, адже ворог завдав серйозних пошкоджень.

Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Працюємо над усуненням наслідків,

– ідеться в повідомленні.

Зазначається, що всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні російськими військами понад 200 разів.

