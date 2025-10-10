Росіяни обстріляли теплоелектростанції ДТЕК: серйозно пошкоджено обладнання
- Росія 10 жовтня атакувала теплоелектростанції ДТЕК.
- Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.
Окупанти вночі 10 жовтня атакували енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, росіяни обстріляли теплоелектростанції.
Про це пише 24 Канал з посиланням на ДТЕК.
Дивіться також Росія масовано атакувала енергетику України: які руйнування сталися в областях
Що відомо про обстріл теплоелектростанцій?
Зранку 10 жовтня стало відомо, що Росія цинічно атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Вказується, що наразі йде робота над усуненням наслідків, адже ворог завдав серйозних пошкоджень.
Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Працюємо над усуненням наслідків,
– ідеться в повідомленні.
Зазначається, що всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні російськими військами понад 200 разів.
Дивіться також На Сумщині та Полтавщині внаслідок обстрілів запровадили графіки відключень світла
Атака по Україні 10 жовтня: основне
Ще близько 3 години ночі стало відомо, що росіяни завдають масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі.
Близько 6 години ранку стало відомо про пошкодження газових об'єктів в Запоріжжі внаслідок обстрілів.
Відомо, що внаслідок ворожого обстрілу у Кременчуцькому районі Полтавщини пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.
Володимир Зеленський зранку повідомив, що на багатьох об'єктах критичної інфраструктури зараз триває ліквідація російського удару по енергетиці. Окупанти застосували понад 450 дронів і більше ніж 3 десятки ракет.
По країні відомо про більше ніж 20 постраждалих людей. На жаль, у Запоріжжі внаслідок атаки загинула дитина.