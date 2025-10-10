Россияне обстреляли теплоэлектростанции ДТЭК: серьезно повреждено оборудование
- Россия 10 октября атаковала теплоэлектростанции ДТЭК.
- Серьезно повреждено оборудование ТЭС.
Оккупанты ночью 10 октября атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, россияне обстреляли теплоэлектростанции.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.
Смотрите также Россия массированно атаковала энергетику Украины: какие разрушения произошли в областях
Что известно об обстреле теплоэлектростанций?
Утром 10 октября стало известно, что Россия цинично атаковала теплоэлектростанции ДТЭК. Указывается, что сейчас идет работа над устранением последствий, ведь враг нанес серьезные повреждения.
Серьезно повреждено оборудование ТЭС. Работаем над устранением последствий,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны российскими войсками более 200 раз.
Смотрите также На Сумщине и Полтавщине в результате обстрелов ввели графики отключений света
Атака по Украине 10 октября: основное
Еще около 3 часов ночи стало известно, что россияне наносят массированный удар по украинской энергетической инфраструктуре.
Около 6 часов утра стало известно о повреждении газовых объектов в Запорожье в результате обстрелов.
Известно, что в результате вражеского обстрела в Кременчугском районе Полтавщины поврежден объект энергетической инфраструктуры.
Владимир Зеленский утром сообщил, что на многих объектах критической инфраструктуры сейчас продолжается ликвидация российского удара по энергетике. Оккупанты применили более 450 дронов и более 3 десятков ракет.
По стране известно о более чем 20 пострадавших людей. К сожалению, в Запорожье в результате атаки погиб ребенок.