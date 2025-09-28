Укр Рус
24 Канал Новини України Згорілий вщент бус у Києві розчулив мережу: він завівся і поїхав
28 вересня, 16:28
2

Згорілий вщент бус у Києві розчулив мережу: він завівся і поїхав

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Київ пережив чергову масовану атаку в ніч проти 28 вересня.
  • У мережі з'явилося відео згорілого буса в Петропавлівській Борщагівці, який, незважаючи на обстріл, продовжує рухатися вулицями міста.

У ніч проти 28 вересня Київ пережив чергову масовану атаку. На українську столицю летіли і дрони, і ракети.

Тим часом у мережі поширили відео зі згорілим вщент бусом. Він нагадав про незламність українців, стійкість Києва, який попри страшний удар, продовжує жити, передає 24 Канал.

Дивіться також У Києві російська ракета зруйнувала будинок капелана-волонтера Марка Сергєєва 

Що відомо про "затятий" бус у Києві?

Телеграм-канал "Київ Оперативний" опублікував кадри Петропавлівської Борщагівки після обстрілу. На них зафіксований згорілий дотла автомобіль, який не здається і ще їде. 

Понівечений атакою бус вперто рухається вулицею Києва: дивіться відео

Німецький Opel зміг завестися і поїхати: дивіться відео

Нагадаємо, що станом на 11:36 у Києві відомо про 4 загиблих, серед них – 12-річна дівчинка Саша

Внаслідок ворожого удару пошкоджено Інститут кардіології, там загинули медсестра і пацієнт. Ще одну людину знайшли мертвою на місці удару по цивільній інфраструктурі.

Ще 14 людей постраждали, одна з них – у важкому стані. У пошкодженому житловому будинку в Солом'янському районі, де частково обвалилися перекриття, розбирають завали. 

Які наслідки масованої атаки на Україну 28 вересня?