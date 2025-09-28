Згорілий вщент бус у Києві розчулив мережу: він завівся і поїхав
- Київ пережив чергову масовану атаку в ніч проти 28 вересня.
- У мережі з'явилося відео згорілого буса в Петропавлівській Борщагівці, який, незважаючи на обстріл, продовжує рухатися вулицями міста.
У ніч проти 28 вересня Київ пережив чергову масовану атаку. На українську столицю летіли і дрони, і ракети.
Тим часом у мережі поширили відео зі згорілим вщент бусом. Він нагадав про незламність українців, стійкість Києва, який попри страшний удар, продовжує жити, передає 24 Канал.
Що відомо про "затятий" бус у Києві?
Телеграм-канал "Київ Оперативний" опублікував кадри Петропавлівської Борщагівки після обстрілу. На них зафіксований згорілий дотла автомобіль, який не здається і ще їде.
Понівечений атакою бус вперто рухається вулицею Києва: дивіться відео
Німецький Opel зміг завестися і поїхати: дивіться відео
Нагадаємо, що станом на 11:36 у Києві відомо про 4 загиблих, серед них – 12-річна дівчинка Саша.
Внаслідок ворожого удару пошкоджено Інститут кардіології, там загинули медсестра і пацієнт. Ще одну людину знайшли мертвою на місці удару по цивільній інфраструктурі.
Ще 14 людей постраждали, одна з них – у важкому стані. У пошкодженому житловому будинку в Солом'янському районі, де частково обвалилися перекриття, розбирають завали.
Які наслідки масованої атаки на Україну 28 вересня?
Ворог запустив по Україні 593 ударних дронів та 48 ракет. Понад 600 повітряних цілей було знешкоджено українськими військовими. 5 ракет та 31 ударний безпілотник влучили на 16 об'єктах, уламки впали на 25 об'єктах.
Основним напрямком удару була столиця.
У міноборони Росії цинічно прокоментували атаку на Україну. Там заявили, що удари були спрямовані на "військово-промислові об'єкти та інфраструктуру військових аеродромів України".
Відомо, що внаслідок атаки постраждали Київщина, Сумщина, Чернігівщина, Дніпропетровщина, Миколаївщина, Сумщина, Одещина, Черкащина, Хмельниччина.