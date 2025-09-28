У ніч проти 28 вересня Київ пережив чергову масовану атаку. На українську столицю летіли і дрони, і ракети.

Тим часом у мережі поширили відео зі згорілим вщент бусом. Він нагадав про незламність українців, стійкість Києва, який попри страшний удар, продовжує жити, передає 24 Канал.

Що відомо про "затятий" бус у Києві?

Телеграм-канал "Київ Оперативний" опублікував кадри Петропавлівської Борщагівки після обстрілу. На них зафіксований згорілий дотла автомобіль, який не здається і ще їде.

Понівечений атакою бус вперто рухається вулицею Києва: дивіться відео

Німецький Opel зміг завестися і поїхати: дивіться відео

Нагадаємо, що станом на 11:36 у Києві відомо про 4 загиблих, серед них – 12-річна дівчинка Саша.

Внаслідок ворожого удару пошкоджено Інститут кардіології, там загинули медсестра і пацієнт. Ще одну людину знайшли мертвою на місці удару по цивільній інфраструктурі.

Ще 14 людей постраждали, одна з них – у важкому стані. У пошкодженому житловому будинку в Солом'янському районі, де частково обвалилися перекриття, розбирають завали.

Які наслідки масованої атаки на Україну 28 вересня?