Усі залишилися живими, але сім'я втратила вже друге житло. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис капелана-волонтера Марка Сергєєва.
Що відомо про атаку на будинок Марка Сергєєва?
У неділю, 28 вересня, у Києві внаслідок комбінованої атаки російська ракета вщент зруйнувала будинок капелана-волонтера Марка Сергєєва. Після вибуху пастор Мелітопольської християнської церкви самотужки витягував дітей з-під уламків.
Усі члени родини залишилися живі. Проте у родини вже вдруге забирає житло Росія.
Перший дім родини, у Мелітополі, відібрали окупанти, а тепер ракета зруйнувала їхню оселю в Києві.
Які наслідки терору Києва та області сьогодні?
Унаслідок обстрілу 28 вересня в Києві пошкоджено Інститут кардіології. Загинули пацієнт і медсестра.
Мер столиці повідомив, що кількість поранених у Києві зросла до 14 осіб. Один із них перебуває у важкому стані. Також загинули щонайменше 4 людини, включно з 12-річною дівчинкою.
Масована атака на Україну тривала понад 12 годин.
На Київщині внаслідок російських ударів постраждали понад 30 людей, серед них троє дітей. Щонайменше чотирьох поранених у стані середньої тяжкості госпіталізували.