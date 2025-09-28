Усі залишилися живими, але сім'я втратила вже друге житло. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис капелана-волонтера Марка Сергєєва.

Що відомо про атаку на будинок Марка Сергєєва?

У неділю, 28 вересня, у Києві внаслідок комбінованої атаки російська ракета вщент зруйнувала будинок капелана-волонтера Марка Сергєєва. Після вибуху пастор Мелітопольської християнської церкви самотужки витягував дітей з-під уламків.

Усі члени родини залишилися живі. Проте у родини вже вдруге забирає житло Росія.

Перший дім родини, у Мелітополі, відібрали окупанти, а тепер ракета зруйнувала їхню оселю в Києві.

Які наслідки терору Києва та області сьогодні?