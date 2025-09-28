Все остались живы, но семья потеряла уже второе жилье. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение капеллана-волонтера Марка Сергеева.
Смотрите также Погибли пациент и медсестра: как выглядит Институт кардиологии в Киеве после атаки
Что известно об атаке на дом Марка Сергеева?
В воскресенье, 28 сентября, в Киеве в результате комбинированной атаки российская ракета полностью разрушила дом капеллана-волонтера Марка Сергеева. После взрыва пастор Мелитопольской христианской церкви самостоятельно вытаскивал детей из-под обломков.
Первые минуты после атаки в Киеве: смотрите видео
Все члены семьи остались живы. Однако у семьи уже второй раз забирает жилье Россия.
Первый дом семьи, в Мелитополе, отобрали оккупанты, а теперь ракета разрушила их дом в Киеве.
Какие последствия террора Киева и области сегодня?
- В результате обстрела 28 сентября в Киеве поврежден Институт кардиологии. Погибли пациент и медсестра.
- Мэр столицы сообщил, что количество раненых в Киеве возросло до 14 человек. Один из них находится в тяжелом состоянии. Также погибли по меньшей мере 4 человека, включая 12-летнюю девочку.
- Массированная атака на Украину продолжалась более 12 часов.
- В Киевской области в результате российских ударов пострадали более 30 человек, среди них трое детей. По меньшей мере четырех раненых в состоянии средней тяжести госпитализировали.