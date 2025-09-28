Все остались живы, но семья потеряла уже второе жилье. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение капеллана-волонтера Марка Сергеева.

Смотрите также Погибли пациент и медсестра: как выглядит Институт кардиологии в Киеве после атаки

Что известно об атаке на дом Марка Сергеева?

В воскресенье, 28 сентября, в Киеве в результате комбинированной атаки российская ракета полностью разрушила дом капеллана-волонтера Марка Сергеева. После взрыва пастор Мелитопольской христианской церкви самостоятельно вытаскивал детей из-под обломков.

Первые минуты после атаки в Киеве: смотрите видео

Все члены семьи остались живы. Однако у семьи уже второй раз забирает жилье Россия.

Первый дом семьи, в Мелитополе, отобрали оккупанты, а теперь ракета разрушила их дом в Киеве.

Какие последствия террора Киева и области сегодня?