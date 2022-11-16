Скільки часу потрібно Росії, щоб підготувати нову масовану ракетну атаку

У вівторок, 15 листопада, Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. У найближчому майбутньому такі атаки з боку окупантів будуть повторюватися.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. За його словами, росіяни готуватимуться до нових масованих ударів по Україні.

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Однак підготовка до нової атаки займе певний час, адже окупантам потрібно накопичити ракети. Катков зазначив, що йдеться не про виробництво нових ракет, а підготовку вже наявних.

Росіяни готуються до нового масованого удару

За словами військового експерта, росіяни мають виконати кілька дій.

Доставити ракети на аеродром.

Закласти у кожну з них польотне завдання.

Підготувати ракети до пуску.

Підготувати літаки до виконання завдань.

Як зазначив Катков, аналізуючи часові дистанції між масованими запусками ракет по Україні, можна говорити про те, що підготовка триває кілька тижнів.

Весь цей процес, ймовірно, у росіян займає від 2 тижнів. Про це свідчать проміжки між масованими запусками,

– сказав головний редактор Defense Express.

Однак це не означає, що ракетні удари на 2 тижні взагалі припиняться. Окупанти можуть запускати по 6 – 8 ракет і комбінувати їх з іранськими дронами, а також здійснювати масовані запуски "Шахедів".

Чому окупанти обрали масовані ракетні атаки

За словами військового експерта, якщо проаналізувати динаміку ракетних ударів, починаючи з 10 жовтня, то все вказує на те, що росіяни зупинилися саме на масованих атаках.

Олег Катков Військовий експерт, головний редактор Defense Express Окупанти зрозуміли, що нинішній рівень української ППО доволі потужний. Коли вони запускають умовно 6 – 8 ракет, ППО їх збиває. Тому росіяни почали завдавати масованих ракетних ударів. Вони запускають десятки або сотні ракет одночасно, аби "перенаситити" ППО України.

Російські загарбники розраховують саме на те, що під час масованого обстрілу певну кількість ракет не вдасться збити.

Чому ворожі ракети долітають до цілі

За словами головного редактора Defense Express, у кожного зенітно-ракетного комплексу є так звана канальність, тобто показник, скільки цілей за раз він може знищити. Як розповів Катков, радянські комплекси можуть одночасно працювати по 1 або 2 цілях.

Системи IRIS-T та NASAMS можуть одночасно знищувати десятки цілей. Однак основа української ППО – це комплекси радянських зразків, яким у середньому вже понад 30 років,

– зазначив військовий експерт.

Окрім того, росіяни запускають велику кількість ракет, виходячи з того, що з них буде збито приблизно 80%.

"Жодна система ППО не гарантує 100% захисту, навіть якщо говорити про країни НАТО", – зауважив Катков.

Масована ракетна атака по Україні 15 листопада: головне

Росія 15 листопада завдала масованого ракетного удару по критичній інфраструктурі України. Як повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, загалом росіяни випустили по Україні 96 крилатих ракет.

Українська протиповітряна оборона збила 77 ракет, які були випущені російськими окупантами.

У Forbes порахували, що запуск понад 90 ракет по Україні коштував державі-агресорці від 700 до 900 мільйонів доларів. Це був один із наймасованіших обстрілів з початку повномасштабної війни.

Внаслідок обстрілу критичної інфраструктури в усіх регіонах України виникли проблеми з електроенергією та зв'язком. У зв'язку із цим по всій країні почалися аварійні відключення світла.

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