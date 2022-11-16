Сколько времени нужно России, чтобы подготовить новую массированную ракетную атаку

Во вторник, 15 ноября, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В ближайшем будущем такие атаки со стороны оккупантов будут повторяться.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. По его словам, россияне будут готовиться к новым массированным ударам по Украине.

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Однако подготовка к новой атаке займет некоторое время, поскольку оккупантам нужно накопить ракеты. Катков отметил, что речь идет не о производстве новых ракет, а о подготовке уже имеющихся.

Россияне готовятся к новому массированному удару

По словам военного эксперта, россияне должны выполнить несколько действий.

Доставить ракеты на аэродром.

Заложить в каждую из них полетную задачу.

Подготовить ракеты к запуску.

Подготовить самолеты к выполнению задач.

Как отметил Катков, анализируя временные дистанции между массированными запусками ракет по Украине, можно говорить о том, что подготовка длится несколько недель.

Весь этот процесс, по всей вероятности, у россиян занимает от 2 недель. Об этом свидетельствуют промежутки между массированными запусками,

– сказал главный редактор Defense Express.

Однако это не означает, что ракетные удары на 2 недели вообще прекратятся. Оккупанты могут запускать по 6 – 8 ракет и комбинировать их с иранскими дронами, а также осуществлять массированные запуски "Шахидов".

Почему оккупанты выбрали массированные ракетные атаки

По словам военного эксперта, если проанализировать динамику ракетных ударов начиная с 10 октября, то все указывает на то, что россияне остановились именно на массированных атаках.

Олег Катков Военный эксперт, главный редактор Defense Express Оккупанты поняли, что нынешний уровень украинского ПВО достаточно мощный. Когда они запускают условно 6 – 8 ракет, ПВО их сбивает. Поэтому россияне начали наносить массированные ракетные удары. Они запускают десятки или сотни ракет одновременно, чтобы "перенасытить" ПВО Украины.

Российские захватчики рассчитывают именно на то, что при массированном обстреле определенное количество ракет не удастся сбить.

Почему вражеские ракеты долетают до цели

По словам главного редактора Defense Express, у каждого зенитно-ракетного комплекса есть так называемая канальность, то есть показатель, сколько целей за раз он может уничтожить. Как рассказал Катков, советские комплексы могут одновременно работать по 1 или 2 целям.

Системы IRIS-T и NASAMS могут одновременно уничтожать десятки целей. Однако основа украинского ПВО – это комплексы советских образцов, которым в среднем уже более 30 лет,

– отметил военный эксперт.

Кроме того, россияне запускают большое количество ракет, исходя из того, что с них будет сбито около 80%.

"Ни одна система ПВО не гарантирует 100% защиты, даже если говорить о странах НАТО", – заметил Катков.

Массированная ракетная атака по Украине 15 ноября: главное

Россия 15 ноября нанесла массированный ракетный удар по критической инфраструктуре Украины. Как сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, всего россияне выпустили по Украине 96 крылатых ракет.

Украинская противовоздушная оборона сбила 77 ракет, выпущенных российскими оккупантами.

В Forbes посчитали, что запуск более 90 ракет по Украине стоил государству-агрессору от 700 до 900 миллионов долларов. Это был один из самых массированных обстрелов с начала полномасштабной войны.

В результате обстрела критической инфраструктуры во всех регионах Украины возникли проблемы с электроэнергией и связью. Из-за этого по всей стране начались аварийные отключения света.

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