Кілька причин: експерт із енергетики припустив, чому стався збій в електросистемі 31 січня

В Україні вранці 31 січня сталася технологічна аварія на мережі, коли були знеструмлені дві лінії – між Румунією і Молдовою та на території України. Внаслідок збою відбулося відключення електропостачання по всій країні.

Згодом енергетики відновили систему і в домівках українців з'явилось світло. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко припустив у розмові з 24 Каналом, що могло стати причиною масштабної аварії.

Чому не можна озвучувати причину аварії?

Омельченко припустив, що може бути кілька причин знеструмлення. Зокрема, виникнення аварії може бути пов'язано з достатньо складним станом, в якому зараз перебуває енергосистема України.

Варто знати. У Мінцифри заявили, що аварія в енергосистемі, що сталася 31 січня, не пов'язана з кібератакою. Її причиною, як зазначили у міністерстві, стали технологічні проблеми на лініях між енергосистемами України та Молдови.

"Не можна виключати також, що була певна диверсія чи кібератаки. Однак правду ніхто не має права казати – я впевнений на 100%, адже ми перебуваємо у стані війни", – наголосив Володимир Омельченко.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова пояснив, чому правдиву інформацію щодо причин аварії не будуть озвучувати публічно, – для того, щоб не давати ворогу певну інформацію. Він пояснив, що має припущення щодо масштабного збою в енергосистемі, але не може їх озвучувати, щоб не надати карти ворогу.

Що відомо про аварію на мережі 31 січня?