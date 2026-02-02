Згодом енергетики відновили систему і в домівках українців з'явилось світло. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко припустив у розмові з 24 Каналом, що могло стати причиною масштабної аварії.
Чому не можна озвучувати причину аварії?
Омельченко припустив, що може бути кілька причин знеструмлення. Зокрема, виникнення аварії може бути пов'язано з достатньо складним станом, в якому зараз перебуває енергосистема України.
Варто знати. У Мінцифри заявили, що аварія в енергосистемі, що сталася 31 січня, не пов'язана з кібератакою. Її причиною, як зазначили у міністерстві, стали технологічні проблеми на лініях між енергосистемами України та Молдови.
"Не можна виключати також, що була певна диверсія чи кібератаки. Однак правду ніхто не має права казати – я впевнений на 100%, адже ми перебуваємо у стані війни", – наголосив Володимир Омельченко.
Директор енергетичних програм Центру Разумкова пояснив, чому правдиву інформацію щодо причин аварії не будуть озвучувати публічно, – для того, щоб не давати ворогу певну інформацію. Він пояснив, що має припущення щодо масштабного збою в енергосистемі, але не може їх озвучувати, щоб не надати карти ворогу.
Що відомо про аварію на мережі 31 січня?
В суботу, 31 січня, по всій Україні раптово зникло електропостачання. Внаслідок цього відбулись перебої з опаленням та водою.
Пізніше стало відомо, що причиною стала технологічна аварія. Одночасно відключилися дві магістралі: лінія 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови, а також лінія 750 кВ між Західною та Центральною частинами України.
Це спричинило каскадне відключення в мережі та спрацювання автоматичних систем захисту на підстанціях. Внаслідок ситуації, що виникла, були розвантажені блоки атомних електростанцій.
На думку ексголови правління Укренерго Володимира Кудрицького, причиною каскадної системної аварії з погашенням частини споживачів могло стати, зокрема, відключенням ЛЕП 400 кВ між Молдовою та Румунією, адже енергосистеми цих країн і України тісно взаємопов'язані.