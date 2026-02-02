Впоследствии энергетики восстановили систему и в домах украинцев появился свет. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предположил в разговоре с 24 Каналом, что могло стать причиной масштабной аварии.

Почему нельзя озвучивать причину аварии?

Омельченко предположил, что может быть несколько причин обесточивания. В частности, возникновения аварии может быть связано с достаточно сложным состоянием, в котором сейчас находится энергосистема Украины.

Стоит знать. В Минцифры заявили, что авария в энергосистеме, произошедшая 31 января, не связана с кибератакой. Ее причиной, как отметили в министерстве, стали технологические проблемы на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы.

"Нельзя исключать также, что была определенная диверсия или кибератаки. Однако правду никто не имеет права говорить – я уверен на 100%, ведь мы находимся в состоянии войны", – подчеркнул Владимир Омельченко.

Директор энергетических программ Центра Разумкова объяснил, почему правдивую информацию о причинах аварии не будут озвучивать публично, – для того, чтобы не давать врагу определенную информацию. Он объяснил, что имеет предположения относительно масштабного сбоя в энергосистеме, но не может их озвучивать, чтобы не предоставить карты врагу.

Что известно об аварии на сети 31 января?