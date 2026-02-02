Впоследствии энергетики восстановили систему и в домах украинцев появился свет. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предположил в разговоре с 24 Каналом, что могло стать причиной масштабной аварии.
К теме Самое сложное было в Киеве, – Зеленский назвал вероятную причину блэкаута Зеленский назвал вероятную причину блэкаута
Почему нельзя озвучивать причину аварии?
Омельченко предположил, что может быть несколько причин обесточивания. В частности, возникновения аварии может быть связано с достаточно сложным состоянием, в котором сейчас находится энергосистема Украины.
Стоит знать. В Минцифры заявили, что авария в энергосистеме, произошедшая 31 января, не связана с кибератакой. Ее причиной, как отметили в министерстве, стали технологические проблемы на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы.
"Нельзя исключать также, что была определенная диверсия или кибератаки. Однако правду никто не имеет права говорить – я уверен на 100%, ведь мы находимся в состоянии войны", – подчеркнул Владимир Омельченко.
Читайте также Несколько сотен человек застряли: Киеве спасатели эвакуировали людей из тоннелей метро
Директор энергетических программ Центра Разумкова объяснил, почему правдивую информацию о причинах аварии не будут озвучивать публично, – для того, чтобы не давать врагу определенную информацию. Он объяснил, что имеет предположения относительно масштабного сбоя в энергосистеме, но не может их озвучивать, чтобы не предоставить карты врагу.
Что известно об аварии на сети 31 января?
В субботу, 31 января, по всей Украине внезапно исчезло электроснабжение. Вследствие этого произошли перебои с отоплением и водой.
Позже стало известно, что причиной стала технологическая авария. Одновременно отключились две магистрали: линия 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы, а также линия 750 кВ между Западной и Центральной частями Украины.
Это повлекло каскадное отключение в сети и срабатывание автоматических систем защиты на подстанциях. Вследствие возникшей ситуации, были разгружены блоки атомных электростанций.
По мнению экс-главы правления Укрэнерго Владимира Кудрицкого, причиной каскадной системной аварии с погашением части потребителей могло стать, в частности, отключением ЛЭП 400 кВ между Молдовой и Румынией, ведь энергосистемы этих стран и Украины тесно взаимосвязаны.