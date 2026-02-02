Бійці "Азову" FPV-дронами знищили два ворожі БпЛА вартістю 600 тисяч доларів

Росія продовжує нести втрати на війні проти України. Зокрема, бійці "Азову" знищили два дороговартісні ворожі безпілотники.

Йдеться про збиття БпЛА Merlin‑VR, вартість якого сягає 300 тисяч доларів. Про це повідомила 12 бригада спецпризначення "Азов".

Як вдалось збити російські Merlin‑VR?

За допомогою FPV-дронів українським військовим вдається збивати цілі у 400 разів дорожчі за них. У результаті однієї з таких операцій бійці "Азову" знищили два розвідувальні Merlin‑VR росіян.

Вартість двох Merlin-VR оцінюють приблизно у 600 тисяч доларів. За цим критерієм їх прирівняли до БМП або протимінної бронемашини.

Як розповіли захисники, це один із найдорожчих і найтехнологічніших безпілотників у арсеналі російської армії. Він призначений для високоточної повітряної розвідки.

В якийсь момент залетіло невідоме крило. Нестандартна висота для тієї місцевості. Дуже акуратно себе поводило. Вже після того, як побачили його, зрозуміли, що це був саме Merlin,

– розповіли бійці "Азову".

Нещодавні втрати Росії на війні