Бійці "Азову" FPV-дронами знищили два ворожі БпЛА вартістю 600 тисяч доларів
- Бійці "Азову" знищили два російські безпілотники Merlin-VR за допомогою FPV-дронів.
- Вартість знищених безпілотників оцінюється у 600 тисяч доларів, і вони є одними з найдорожчих у російській армії.
Росія продовжує нести втрати на війні проти України. Зокрема, бійці "Азову" знищили два дороговартісні ворожі безпілотники.
Йдеться про збиття БпЛА Merlin‑VR, вартість якого сягає 300 тисяч доларів. Про це повідомила 12 бригада спецпризначення "Азов".
Як вдалось збити російські Merlin‑VR?
За допомогою FPV-дронів українським військовим вдається збивати цілі у 400 разів дорожчі за них. У результаті однієї з таких операцій бійці "Азову" знищили два розвідувальні Merlin‑VR росіян.
Вартість двох Merlin-VR оцінюють приблизно у 600 тисяч доларів. За цим критерієм їх прирівняли до БМП або протимінної бронемашини.
Збиття ворожих БпЛА за допомогою FPV-дронів: дивіться відео
Як розповіли захисники, це один із найдорожчих і найтехнологічніших безпілотників у арсеналі російської армії. Він призначений для високоточної повітряної розвідки.
В якийсь момент залетіло невідоме крило. Нестандартна висота для тієї місцевості. Дуже акуратно себе поводило. Вже після того, як побачили його, зрозуміли, що це був саме Merlin,
– розповіли бійці "Азову".
Нещодавні втрати Росії на війні
Під Покровськом українські військові знищили російську ДРГ. Перед цим росіяни взяли в полон чотирьох бійців ЗСУ, які згодом вибрались завдяки аеророзвідці та ударам FPV-дронів.
Нещодавно російські війська вперше у 2026 році здійснили механізований наступ із двома бронемашинами. Атаку зупинили FPV-дронами та артилерією, а десантників ліквідували у стрілецькому бою.
Загалом за добу 1 лютого Росія втратила 850 військових, а також 2 танки, 1 бойову броньовану машину та 25 артсистем.