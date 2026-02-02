Бойцы "Азова" FPV-дронами уничтожили два вражеских БпЛА стоимостью 600 тысяч долларов

Россия продолжает нести потери на войне против Украины. В частности, бойцы "Азова" уничтожили два дорогостоящих вражеских беспилотника.

Речь идет о сбивании БпЛА Merlin-VR, стоимость которого достигает 300 тысяч долларов. Об этом сообщила 12 бригада спецназначения "Азов".

Как удалось сбить российские Merlin-VR?

С помощью FPV-дронов украинским военным удается сбивать цели в 400 раз дороже их. В результате одной из таких операций бойцы "Азова" уничтожили два разведывательных Merlin-VR россиян.

Стоимость двух Merlin-VR оценивают примерно в 600 тысяч долларов. По этому критерию их приравняли к БМП или противоминной бронемашине.

Сбивание вражеских БпЛА с помощью FPV-дронов: смотрите видео

Как рассказали защитники, это один из самых дорогих и самых технологичных беспилотников в арсенале российской армии. Он предназначен для высокоточной воздушной разведки.

В какой-то момент залетело неизвестное крыло. Нестандартная высота для той местности. Очень аккуратно себя вело. Уже после того, как увидели его, поняли, что это был именно Merlin,

– рассказали бойцы "Азова".

Недавние потери России на войне