Бойцы "Азова" FPV-дронами уничтожили два вражеских БпЛА стоимостью 600 тысяч долларов
- Бойцы "Азова" уничтожили два российских беспилотника Merlin-VR с помощью FPV-дронов.
- Стоимость уничтоженных беспилотников оценивается в 600 тысяч долларов, и они являются одними из самых дорогих в российской армии.
Россия продолжает нести потери на войне против Украины. В частности, бойцы "Азова" уничтожили два дорогостоящих вражеских беспилотника.
Речь идет о сбивании БпЛА Merlin-VR, стоимость которого достигает 300 тысяч долларов. Об этом сообщила 12 бригада спецназначения "Азов".
Смотрите также Спасли бойцов ВСУ от плена: военные ликвидировали ДРГ оккупантов возле Покровска
Как удалось сбить российские Merlin-VR?
С помощью FPV-дронов украинским военным удается сбивать цели в 400 раз дороже их. В результате одной из таких операций бойцы "Азова" уничтожили два разведывательных Merlin-VR россиян.
Стоимость двух Merlin-VR оценивают примерно в 600 тысяч долларов. По этому критерию их приравняли к БМП или противоминной бронемашине.
Сбивание вражеских БпЛА с помощью FPV-дронов: смотрите видео
Как рассказали защитники, это один из самых дорогих и самых технологичных беспилотников в арсенале российской армии. Он предназначен для высокоточной воздушной разведки.
В какой-то момент залетело неизвестное крыло. Нестандартная высота для той местности. Очень аккуратно себя вело. Уже после того, как увидели его, поняли, что это был именно Merlin,
– рассказали бойцы "Азова".
Недавние потери России на войне
Под Покровском украинские военные уничтожили российскую ДРГ. Перед этим россияне взяли в плен четырех бойцов ВСУ, которые впоследствии выбрались благодаря аэроразведке и ударам FPV-дронов.
Недавно российские войска впервые в 2026 году осуществили механизированное наступление с двумя бронемашинами. Атаку остановили FPV-дронами и артиллерией, а десантников ликвидировали в стрелковом бою.
Всего за сутки 1 февраля Россия потеряла 850 военных, а также 2 танка, 1 боевую бронированную машину и 25 артсистем.