Об этом сообщил 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ ВСУ.

Смотрите также Россияне осуществили механизированный штурм вблизи Покровска: чем это закончилось

Как дроны спасли от плена?

Как рассказали бойцы, российская ДРГ штурмовала наблюдательный пункт возле Покровска. Тогда они захватили четырех украинских военных.

Вражеская группа оказалась под прицелом украинской аэроразведки, которая патрулировала местность.

К операции присоединились ударные FPV-дроны 25-й ОПДБр, 68-й ОЕБр имени Олексы Довбуша и смежных подразделений. ВСУ воспользовались моментом и спаслись во время работы дронов по оккупантам.

БпЛА били по россиянам и спасали бойцов ВСУ: смотрите видео

Приближение роя FPV-дронов дезориентировало противника и отвлекло его внимание. Этим воспользовались украинские военные – и им удалось вырваться из вражеского плена,

– написали военные.

Россияне пытались спрятаться, но по ним отработали более десяти ударных БпЛА. Как добавили защитники, в результате боя группа противника была уничтожена.

Какие потери России на войне?