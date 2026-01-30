Вперше з 2023 року підтвердилося постачання Росією гелікоптерів Мі-28 до Ірану
- Іран підтвердив отримання від Росії ударних вертольотів Мі-28НЕ, перші візуальні докази з'явилися лише зараз.
- Це перша партія вертольотів, яка нещодавно прибула до Ірану.
Хоча Іран заявляв про отримання від Росії ударних вертольотів Мі-28НЕ ще у 2023 році, перші візуальні підтвердження цього з'явилися лише зараз. За попередніми даними, йдеться про першу партію вертольотів, яка прибула до країни нещодавно.
За даними соціальних мереж, вертольоти ще перебувають у розібраному стані, що свідчить про те, що їх доставили лише нещодавно. Про це повідомляє видання Defense Express.
Що відомо про партію вертольотів, яку доставили до Ірану?
У соцмережах повідомляють, що вертольоти перебувають у частково розібраному технічному стані, що характерно для транспортування авіаційної техніки. Це може свідчити про те, що від моменту постачання до фіксації вертольотів минуло небагато часу.
Російські вертольоти, які отримав Іран / Status-6 в X
Крім того, користувачі соцмереж знайшли геолокацію місця зйомки. За їхніми даними, гелікоптери знаходяться в ангарах компанії Pars Aerospace Services Company у Тегерані.
Нагадаємо, офіційно про отримання Мі-28НЕ разом із винищувачами Су-35С Іран заявив у листопаді 2023 року. Водночас якщо літаки фіксували візуально раніше, то жодних підтверджень щодо вертольотів до цього часу не було. За оцінками експертів, Росія могла передати як уживані машини, так і нові, виготовлені спеціально для Ірану. Однак через обмежену кількість інформації наразі неможливо точно визначити походження та кількість переданих гелікоптерів.
Загалом Мі-28НЭ можуть стати суттєвим посиленням для іранських ВПС, які наразі мають на озброєнні переважно застарілі AH-1J Cobra та легкі HESA Shahed 285. Водночас аналітики сумніваються, що ці вертольоти зможуть істотно вплинути на баланс сил у разі потенційного військового протистояння зі США.
Що відомо про ситуацію в Ірані?
З грудня 2025 року в країні тривають масові протести. За оцінками міжнародних ЗМІ та правозахисних організацій, кількість загиблих під час протестів у Ірані може суттєво відрізнятися залежно від джерел. Через блокування інтернету та обмеження доступу до інформації незалежна перевірка даних ускладнена, а оцінки варіюються від сотень до кількох тисяч жертв.
Верховний керівник Ірану аятола Алі Хаменеї вперше публічно визнав масштаб загибелі людей під час протестів, заявивши про "кілька тисяч" жертв. Відповідальність за загибель він поклав на самих учасників демонстрацій, назвавши їх інструментом США, а також різко розкритикував політику Дональда Трампа.
США заявили, що Іран отримає відповідь. Своєю чергою, іранські військові перебувають у стані підвищеної готовності через відправку США авіаносної ударної групи до Близького Сходу. Раніше Трамп встановив червоні межі для застосування військової сили проти Ірану під час протестів, зокрема, вбивство людей.