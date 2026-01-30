За даними соціальних мереж, вертольоти ще перебувають у розібраному стані, що свідчить про те, що їх доставили лише нещодавно. Про це повідомляє видання Defense Express.

Дивіться також США перекидають військові кораблі на Близький Схід: експерт сказав, чи можлива війна з Іраном

Що відомо про партію вертольотів, яку доставили до Ірану?

За попередніми даними, йдеться про першу партію вертольотів, яка прибула до країни нещодавно. Це підтверджує і повідомлення репортера іранського державного медіа Tasnim News.

У соцмережах повідомляють, що вертольоти перебувають у частково розібраному технічному стані, що характерно для транспортування авіаційної техніки. Це може свідчити про те, що від моменту постачання до фіксації вертольотів минуло небагато часу.

Російські вертольоти, які отримав Іран / Status-6 в X

Крім того, користувачі соцмереж знайшли геолокацію місця зйомки. За їхніми даними, гелікоптери знаходяться в ангарах компанії Pars Aerospace Services Company у Тегерані.

Нагадаємо, офіційно про отримання Мі-28НЕ разом із винищувачами Су-35С Іран заявив у листопаді 2023 року. Водночас якщо літаки фіксували візуально раніше, то жодних підтверджень щодо вертольотів до цього часу не було. За оцінками експертів, Росія могла передати як уживані машини, так і нові, виготовлені спеціально для Ірану. Однак через обмежену кількість інформації наразі неможливо точно визначити походження та кількість переданих гелікоптерів.

Загалом Мі-28НЭ можуть стати суттєвим посиленням для іранських ВПС, які наразі мають на озброєнні переважно застарілі AH-1J Cobra та легкі HESA Shahed 285. Водночас аналітики сумніваються, що ці вертольоти зможуть істотно вплинути на баланс сил у разі потенційного військового протистояння зі США.

Що відомо про ситуацію в Ірані?