По данным социальных сетей, вертолеты еще находятся в разобранном состоянии, что свидетельствует о том, что их доставили лишь недавно. Об этом сообщает издание Defense Express.
Что известно о партии вертолетов, которую доставили в Иран?
По предварительным данным, речь идет о первой партии вертолетов, которая прибыла в страну недавно. Это подтверждает и сообщение репортера иранского государственного медиа Tasnim News.
В соцсетях сообщают, что вертолеты находятся в частично разобранном техническом состоянии, что характерно для транспортировки авиационной техники. Это может свидетельствовать о том, что с момента поставки до фиксации вертолетов прошло немного времени.
Российские вертолеты, которые получил Иран / Status-6 в X
Кроме того, пользователи соцсетей нашли геолокацию места съемки. По их данным, вертолеты находятся в ангарах компании Pars Aerospace Services Company в Тегеране.
Напомним, официально о получении Ми-28НЕ вместе с истребителями Су-35С Иран заявил в ноябре 2023 года. В то же время если самолеты фиксировали визуально ранее, то никаких подтверждений по вертолетам до сих пор не было. По оценкам экспертов, Россия могла передать как подержанные машины, так и новые, изготовленные специально для Ирана. Однако из-за ограниченного количества информации пока невозможно точно определить происхождение и количество переданных вертолетов.
В целом Ми-28НЭ могут стать существенным усилением для иранских ВВС, которые сейчас имеют на вооружении преимущественно устаревшие AH-1J Cobra и легкие HESA Shahed 285. В то же время аналитики сомневаются, что эти вертолеты смогут существенно повлиять на баланс сил в случае потенциального военного противостояния с США.
Что известно о ситуации в Иране?
С декабря 2025 года в стране продолжаются массовые протесты. По оценкам международных СМИ и правозащитных организаций, количество погибших во время протестов в Иране может существенно отличаться в зависимости от источников. Из-за блокировки интернета и ограничения доступа к информации независимая проверка данных затруднена, а оценки варьируются от сотен до нескольких тысяч жертв.
Верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи впервые публично признал масштаб гибели людей во время протестов, заявив о "нескольких тысячах" жертв. Ответственность за гибель он возложил на самих участников демонстраций, назвав их инструментом США, а также резко раскритиковал политику Дональда Трампа.
США заявили, что Иран получит ответ. В свою очередь, иранские военные находятся в состоянии повышенной готовности из-за отправки США авианосной ударной группы на Ближний Восток. Ранее Трамп установил красные границы для применения военной силы против Ирана во время протестов, в частности, убийство людей.