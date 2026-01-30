По данным социальных сетей, вертолеты еще находятся в разобранном состоянии, что свидетельствует о том, что их доставили лишь недавно. Об этом сообщает издание Defense Express.

Что известно о партии вертолетов, которую доставили в Иран?

По предварительным данным, речь идет о первой партии вертолетов, которая прибыла в страну недавно. Это подтверждает и сообщение репортера иранского государственного медиа Tasnim News.

В соцсетях сообщают, что вертолеты находятся в частично разобранном техническом состоянии, что характерно для транспортировки авиационной техники. Это может свидетельствовать о том, что с момента поставки до фиксации вертолетов прошло немного времени.

Российские вертолеты, которые получил Иран / Status-6 в X

Кроме того, пользователи соцсетей нашли геолокацию места съемки. По их данным, вертолеты находятся в ангарах компании Pars Aerospace Services Company в Тегеране.

Напомним, официально о получении Ми-28НЕ вместе с истребителями Су-35С Иран заявил в ноябре 2023 года. В то же время если самолеты фиксировали визуально ранее, то никаких подтверждений по вертолетам до сих пор не было. По оценкам экспертов, Россия могла передать как подержанные машины, так и новые, изготовленные специально для Ирана. Однако из-за ограниченного количества информации пока невозможно точно определить происхождение и количество переданных вертолетов.

В целом Ми-28НЭ могут стать существенным усилением для иранских ВВС, которые сейчас имеют на вооружении преимущественно устаревшие AH-1J Cobra и легкие HESA Shahed 285. В то же время аналитики сомневаются, что эти вертолеты смогут существенно повлиять на баланс сил в случае потенциального военного противостояния с США.

Что известно о ситуации в Иране?