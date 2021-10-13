Ми повинні працювати краще, – інтерв'ю з Верещук про посаду міністра оборони й зміни в уряді

До кінця осені в уряді можливе перезавантаження. Планують замінити міністра оборони, говорять про міністра юстиції та міністра економіки. Однак на парламентську кризу очікувати не варто.

Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі сказала народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук. Вона також розповіла про ситуацію довкола Дмитра Разумкова, ймовірне призначення Олександра Корнієнка та оборонні закупівлі.

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Про Дмитра Разумкова

Почнемо, мабуть, з головної політичної проблеми країни. Чи бачить Комітет нацбезпеки небезпеку в тому, що перезавантаження парламенту може занурити його в кризу?

Ні, не бачить. Тому що парламентської кризи немає, я сподіваюсь, не буде. Ми зробимо все для цього, бо народ нам довірив владу для того, щоб ми працювали, а не займалися політиканством.

Якщо, наприклад, Дмитро Разумков сформує навколо себе групу з частини депутатів фракції "Слуга народу" і це внесе дисбаланс в її роботу, а, можливо, закінчиться і формуванням якоїсь нової фракції, ще однієї всередині парламенту, то це означатиме проблеми для монобільшості?

Я думаю, що вони змушені будуть вийти з фракції і, напевно, скласти мандати. Якщо так трапиться і пан Разумков буде у такий спосіб вирішувати своє політичне майбутнє – він теж може позбутися мандату. Тому що він приходив з командою, приходив за списком.

Він розуміє, що якщо вийшов (з фракції – 24 канал) і переходить в опозицію, то команда президента, партія "Слуга народу", робитиме все, аби не допустити зростання політичного рейтингу їхнього опонента. Я це говорю з величезною повагою до пана Дмитра, але думаю, що такий ймовірний розвиток подій нас може чекати.



"Слуга народу" робитиме все, щоб не допустити зростання рейтингу опонента" / Фото з фейсбуку Ірини Верещук

Ви обговорювали всередині фракції можливість такої загрози, якщо якісь депутати підуть за ним? І як ви оцінюєте ту кількість депутатів, які можуть це зробити?

Я не думаю, що це загроза. Немає жодної загрози, тому що у нас достатньо ресурсу – 226 на табло є прикладом. Але деякі депутати, можливо, захочуть це зробити. Закликаю, якщо справді така позиція буде – тоді треба складати мандат і йти на вибори.

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До речі, сам пан Разумков, я пригадую, це був ефір "Права на владу", говорив саме так – що треба тоді складати мандат, якщо твої шляхи з політичною силою розійшлись. Пан Разумков був ідеологом політичної сили, у якій я маю честь бути. Він казав, що треба буде складати мандат і йти, то я думаю, він скористається цією порадою, яку він давав, як я розумію, нам усім.

Є теорія, що "розлучення" Разумкова та Зеленського – це ніяке не "розлучення", а політтехнологія, мета якої сегментувати електорат і в наступний парламент зайти двома крилами – умовне крило Разумкова й умовне крило Зеленського, там створити таку широку коаліцію і бути далі у владі разом.

Те, що я бачу всередині, а я є всередині – це неправда. Така теорія не має майбутнього.

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Про відставки та призначення

Олександра Корнієнка не призначили віцеспікером, тому що не вистачило часу, депутатів чи за нього в принципі не вистачає голосів?

Голосів вистачає, але не вистачило часу. Це був кінець тижня і ми вирішили, що краще внести зміни до бюджету і цей час використати саме для того, аби заплатити, наприклад, нашим військовим.

Були недопрацювання. Міністерство оборони допустило заборгованість за заробітні плати, лікарняні. Навіть були випадки, коли бойові вчасно не виплачували. Ми внесли зміни до бюджету. Сподіваємося, що наступного тижня вже всі виплати будуть проведені.

Тобто Олександра Корнієнка наступного тижня безальтернативно оберуть віцеспікером?

Принаймні, інших варіантів я поки що не чула і точно ми не обговорюємо.

Слідом за Радою, буде перезавантаження Кабінету Міністрів?

Думаю, так.



Верещук про призначання Корнієнка віцеспікером: "Інших варіантів ми не обговорюємо" / Фото з фейсбуку Ірини Верещук

Вже обговорюються конкретні кандидатури?

Ми обговорюємо багато кандидатур, і конкретні, і не дуже, але дочекаймося вже предметних обговорень, тому що поки що це лише припущення. Говорять і про міністра юстиції, і тим паче про міністра оборони. Говорять про пана Любченка, кажуть, що є питання до його роботи, хоча тільки нещодавно ми голосували за його призначення.

Дуже б хотілося почути звіт від міністрів, які йдуть, бо це теж важливо. Як на мене, відставка – це не покарання. Мені здається, що це нормальний процес в демократичній країні і він має бути для суспільства зрозумілим – чому відставка і якщо хтось приходить натомість, що він принесе нового.

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За зрив оборонних закупівель відповідальний Таран

Поговоримо про Андрія Тарана, оскільки це ваша сфера, адже вас називають головною претенденткою на його крісло у разі відставки. З позиції вас як представниці профільного комітету та як людини, в якої, мабуть, є відповідні амбіції, які у вас та комітету є претензії до Тарана?

У нас сьогодні (12 жовтня – 24 канал) відбулося засідання комітету, де серед інших питань ми розглядали питання державних гарантій. У нас на засіданні був присутній заступник міністра пан Носов, якого я спитала: "Що з державними гарантіями?".

У нас проблема, бо 20 мільярдів, які були передбачені цьогоріч на закупівлю оборонної техніки під державні гарантії, а отже це – наша обороноздатність, розвиток і спроможність наших Збройних сил, досі не використані. Нуль по державних гарантіях.



"20 мільярдів на закупівлю оборонної техніки досі не використані" / Фото з фейсбук-сторінки Ірини Верещук

Виявляється, постанова щодо порядку таких державних гарантій і голосування за те, що і як буде закуповуватись, наразі лежить в Кабінеті Міністрів. Звертаюсь до прем'єр-міністра, міністрів, від кого це залежить, будь ласка, підпишіть якомога швидше постанову, бо вже жовтень. Указом Президента України Володимира Зеленського, верховного головнокомандувача, такі роботи мали бути зроблені до травня. Там в березні був указ, давали 2 місяці. Відповідальність – Міністерство оборони, Кабінет Міністрів. Вже 12 жовтня.

Державне оборонне замовлення мало бути ухвалене взагалі на початку 2021 року, так очікували. Я так розумію, що рахункова палата теж прогнозувала, що 14 мільярдів гривень не використають. У чому там проблема?

Проблема у тому, що ми прийняли новий закон про оборонні закупівлі і він, на жаль, не запрацював на повну силу. Це не тільки проблема Міністерства оборони. Дійсно, Мінстратегпром не розробив відповідні підзаконні акти, постанови вчасно не подали на затвердження Кабінетом Міністрів. Ми як політики, які здійснюють парламентсько-демократичний контроль, питаємо: "Скільки можна так з пустого в порожнє переливати?".

Зрештою, хтось має бути відповідальний. Є завжди прізвища, за якими стоїть така відповідальність. У цьому випадку це – Міністерство оборони на чолі з міністром оборони, це пан Уруський на чолі Мінстратегпрому. Очевидно, що треба запитувати.

У січні 2021 року набрав чинності закон "Про оборонні закупівлі", який дозволить здійснювати закупівлі більш відкрито та без зайвого засекречування. План закупівель розроблятимуть на 3 роки й перевагу надаватимуть українським виробникам.

Кожен з них пояснює і має свої аргументи, які дійсно є об'єктивними – не вистачило часу, нове міністерство, коли ми говоримо про Мінстратегпром, інституційної пам'яті немає, ми все з "пилу-жару" формуємо.

Дійсно, стратегію важко виробити, коли COVID-19 і ти не знаєш, скільки грошей у тебе залишиться, стратегія на 3 роки, але війна щодня. Ми бачимо, що нашій армії потрібна модернізація, закупівлі нової техніки та озброєння. Якщо щось не виходить, ми мусимо про це знати, і головне – ми мусимо мати рішення.

Якщо рішень немає і ми лишень відкладаємо в довгу шухляду, і вдаємо, що все добре, це зрештою виходить назовні. Що і сталося.

Тобто ви як представник тієї політсили, яка Тарана туди поставила, вважаєте, що він має понести персональну відповідальність за ці всі проблеми?

Так.

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Але головна претензія – це невиконане державне оборонне замовлення?

Він не є невиконавцем державного оборонного замовлення, бо є виконавці – це безпосередньо підприємства Укроборонпрому. Ви знаєте, що зараз триває трансформація, 3822 (закон "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" – 24 канал), корпоратизація. Все зараз реформується, і завжди є ось ця турбулентність.

Тут не можна сказати, що лише він винен. Але, попри все, замовником є Міністерство оборони, яке формує політику. Збройні сили є людьми, які воюють, складають бойові плани й розрахунки, займаються війною. Міністерство оборони – це, можна сказати, політична організація цього процесу. Тому, очевидно, що відповідь – так, теж відповідальні.

Я так розумію, що вже не дуже важливо, які причини буде називати Таран в тому звіті, коли він прийде? Йому все одно світить відставка. Чи ви якісь аргументи готові сприйняти?

Ми б дуже хотіли. До прикладу, ми сьогодні (12 жовтня – 24 канал) заслухали Державне бюро розслідувань щодо "живучості" арсеналів і складів. У нас проблема.

Мільярди виділяються. Є випадки, коли Міністерство оборони перераховує по пів мільярда однією платіжкою виконавцям робіт, які відразу їх виводять у незрозумілому напрямку, і жодних робіт не виконано. Про це депутат Федір Веніславський доповів комітету, що йому надійшли сигнали.

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То в нас питання – що відбувається? Ми в ДБР запитували, на якому етапі розслідування, де підозри. Знову ж таки, підриви на складах. Я є членом ТСК, майже 2 роки ми займаємося цією справою. Де підозри?

Шукати цапів-відбувайлів у вигляді командирів батареї, батальйону, чи хтось не так там техніку розмістив – це зрозуміло, що мають нести відповідальність. Але є замовники, виконавці цих злочинів, бо це злочини – диверсія, терористичний акт. Доведіть це. Покажіть людям, що ми працюємо. Ці питання, які нас зараз тривожать.

Що вам ДБР відповідає на питання "Де підозри"?

Працюємо. Це не відповідь. Я сьогодні це говорила. Ми повинні працювати, значить, краще. Якщо чогось не вистачає, ми маємо або змінювати підходи, або змінювати людей.

Про заміну Андрія Тарана

Давайте тоді про "змінювати людей". Вже лунають якісь прізвище на місце Тарана, крім вашого? Обговорюють якісь кандидатури?

Ми на комітеті займаємося більше практичним управлінням. Дійшли до того, що в ручному режимі впливаємо на процес контролю за закупівлями – як відкритими, так і закритими. Це дуже великий обсяг роботи, тому що насправді відкриті закупівлі – це від шкарпеток і мила – до палива й харчування, де мільярди, фактично, розпорошуються, неефективно використовуються.

Все це ми бачимо й мовчати не будемо, не маємо на це ні морального, ні юридичного права. Тому ми більше занурені в цю рутину, бо хочемо все-таки допомогти. Я так розумію, що є командири і керівники на місцях, які теж хочуть допомогти, але їм не вистачає такої цивільної політичної волі, щоб рухати цю справу.



Верещук: "Є командири і керівники на місцях, які хочуть допомогти" / Фото з фейсбуку Ірини Верещук

Ви на комітеті не обговорюєте такі питання, а на фракції? Я переконана, що ви вже говорили про кандидатури.

Ми говорили. Я сподіваюся, що колеги, якщо буде така добра воля верховного головнокомандувача, мене підтримають. Ми знаємося, працюємо в одному комітеті. Я дуже б розраховувала на співпрацю, бо знаю, наскільки важлива співпраця між комітетом і керівником міністерства. Очевидно, що синергія лише додасть. Але це тільки і виключно рішення верховного головнокомандувача, бо це 106 стаття Конституції, його вертикаль. Він вносить кандидатуру.

А з ним ви про це не говорили ще?

Ні.

Але на фракції ви обговорювали вашу кандидатуру, правильно я розумію? Тобто чутки про те, що ви можете стати міністром оборони – це не чутки?

Взагалі, неформально – так.

Про амбіції стати новим міністром оборони

А у вас є такі амбіції, ви хочете цього, ви себе бачите?

У мене немає такого – хочу чи не хочу. Це відповідальність. Ми прийшли командою президента, за плечима президента, за його прізвищем. Але ми маємо брати на себе відповідальність.

Народ нам сказав: "Дивіться, 73% за вас проголосували. Ми не хочемо коаліціат, не хочемо спікеріат. Ми не хочемо взагалі нічого чути. Ми вас вибрали". І навіть безпрецедентно вибрали – монобільшість. У нас є можливість, не озираючись праворуч чи ліворуч, не шукаючи політичної доцільності, ухвалювати рішення на найвищому законодавчому рівні, у виконавчій владі.

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Коли Кабінет Міністрів формує одна політична сила – це безпрецедентно й історично. Ми зобов'язані виконати те, для чого нас сюди поставив український народ. А якщо ми будемо займатися прізвищами, хочу – не хочу, можу – не можу, буду – не буду. Перепрошую за таку жорсткість у моїй розмові, але вистачить жувати соплі й розповідати про регламент, що щось ми знову не можемо.

Регламент? Змінімо регламент. Якщо ми по 16 тисяч правок слухаємо, і 300 – лише до назви, то хто нам винен? Нас український народ вже питає: "Так що ви зробили?". Їм байдуже, яким був регламент. Їм потрібен результат.

Я теж перепрошую за наступне питання, бо воно може прозвучати трохи як сексизм. Посада міністра оборони – досить специфічна. Ви розумієте, що це військові, така спільнота, яка може не сприймати жінку-міністра оборони. Ви готові розмовляти з цією спільнотою?

Звичайно, готова. У мене є вища військова освіта, у мене чоловік військовий. Я служила в армії. Моє все середовище – я постійно спілкуюсь. Один із синів – військовий, служить зараз, лейтенант. Він обрав фах, пішов стопами батька. Тому я добре знаю, куди я йду, і добре розумію, які ризики для мене особисто це становитиме – і репутаційні, і політичні, і психологічні. Але хтось мусить це робити. Хто, як не ми, як кажуть військові.

Добре знаю, що відбулося у 2014-му

Уявіть собі, 2014 рік. Те саме історичне засідання РНБО, на якому ви присутні. Турчинов, як виконувач обов'язків президента, ставить на голосування питання про те, чи вводимо ми війська у Крим, щоб дати відсіч "зеленим чоловічкам". Ви б як проголосували в той момент?

Я б запитала у військових. Це планування і наші спроможності. Я добре знаю, що відбувалось, бо чоловік з перших днів був на війні. І добре розумію, які рішення тоді ухвалювали. Дуже важко, не маючи зсередини інформації, яка надходила до того ж Турчинова (говорити – 24 канал).



Верещук: "Я добре знаю, що відбувалось, бо чоловік був на війні" / Фото з фейсбуку Ірини Верещук

Ми ж не знаємо, які були сигнали, хто і куди телефонував, не бачили стенограм. Вже зараз розуміємо, що потрібно було там захищатись, щоб потім не мати Донецької і Луганської самопроголошених "республік".

Ви більше за те, що потрібно було тоді дати жорстку відсіч?

Я вірю словам Леоніда Даниловича Кучми, який мав у 2003 році конфлікт, який ледь не переріс у бойове зіткнення з Росією. Ті, хто захищають в якийсь спосіб агресію Росії, кажуть, мовляв, "це Майдан спричинив" тощо.

У 2003 році не було жодного Майдану – Росія тоді ж хотіла загарбати нашу землю. Наприклад, Кучма вважає, що потрібно було жорстко діяти тоді, щоб потім ця "зараза" не розповзлася Україною.

Конфлікт довкола острова Тузла в 2003 році пов'язаний зі спорудженням Росією дамби в Керченській протоці від Таманського півострова. Аналітики впевнені, що у такий спосіб на Україну намагалися тиснути щодо делімітації кордону в Азовському морі. Після перемовин, будівництво російської дамби призупинили, а на Тузлі відкрили українську прикордонну заставу.

Вам би вистачило рішучості голосувати за рішення, яке означає початок війни?

Не можу сказати. Я відповідально ставлюсь до своїх слів, особливо, до публічних. Якщо я зараз говоритиму, що я рішуча і мені вистачило б (сміливості – 24 канал), то доля екзаменуватиме мене за це. Я знаю, що це життя і здоров'я людей, чиїхось дітей. Це дуже важливо – розуміти, що мама чекає вдома свого сина.

Коли президент сказав, що ми будемо готові до того, що в нас "під зброю" стануть всі жінки і чоловіки, Кривоніс тоді відповів: "Ми ж м'ясом не воюємо. Ми не кидатимемо непідготовлених людей в м'ясорубку". Яке ваше ставлення було до цього?

Ми повинні мати національний спротив як засадничу рольову модель захисту й оборони нашої держави. Подивіться, скільки десятиліть воює Ізраїль. Там всі знають свою роль та місце в строю. Там кожен знає, де бомбосховище, коли лунає сирена – що робити, куди бігти. Всі мають військову повинність – і жінки, і чоловіки.

Зараз ми ухвалили закон про територіальну оборону. Сподіваюсь, він якомога швидше запрацює. Ми зараз збільшимо чисельність Збройних сил на 11 тисяч, щоб бути в цьому професійними.



Верещук: "Ми повинні мати національний спротив як засадничу рольову модель захисту" / Фото з фейсбуку нардепки

Нам потрібна оборонна свідомість. Я – за те, щоб кожен із нас розумів, що війна надовго. Ми не можемо сказати, що Путін зупиниться. Ви ж бачите, що вони зараз виписують, виговорюють і в який спосіб демонструють всьому світу свою агресію, не лише Україні. Ми просто найближча їхня жертва, тому в нас так болить.

Одного закону про тероборону мало. Потрібна рішучість, реальна політична воля. Досі є таке враження, що держава боїться своїх підготовлених і озброєних резервістів. Ви зараз впевнені, що будуть фінанси, ресурси та свобода дій, щоб правильно створити цю надпотужну силу?

А куди ми дінемось? Звичайно. У нас немає іншого виходу. Це основна функція держави – захист її території і населення. Ми говоримо про резервістів – це закон 3553, який ми ухвалили.

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Ми чітко створили реєстри, автоматизували, доопрацювали те, що було недоопрацьованим. Створили і маємо закон про територіальну оборону, яка чітко визначить повноваження. Бюджет – буде. Цьогоріч ми закладаємо навіть більше, ніж 6% на нашу оборону.

Якщо ви станете міністром оборони – 3 головні речі, які б ви хотіли зробити за той час, поки ви будете на цій посаді.

Зараз триває розподіл повноважень між міністром оборони і головнокомандувачем. Цей конфлікт, який закладений в самій природі, не дозволяє рухатись так швидко, як цього вимагає ситуація. Ми мусимо це завершити.

Я, як ніхто, підходжу на цю роль. Засадничо я маю військову освіту, але не є військовою, не служила довго в армії, не генерал. Водночас маю досвід і в місцевому самоврядуванні, і в державному управлінні. Добре розумію, як зробити так, щоб розмежувати повноваження безконфліктно.

Міністр оборони – це повинна бути цивільна посада, як і кажуть стандарти НАТО, чому і є багато міністрів оборони в країнах Альянсу. Він опікується:

харчуванням;

забезпеченням належним майном;

соціальним пакетом;

соціологічною підготовкою.

Все те, що дозволяє військовослужбовцю бути в комфорті і бути вмотивованим. А вже військові – головнокомандувач, генеральний штаб повинні планувати оборону і її реалізовувати. Жінка здатна до компромісу. Шукатиму діалог, не йтиму на конфлікт, бо це беззмістовно.

Другу частину інтерв'ю з народною депутаткою від "Слуги народу" Іриною Верещук очікуйте на нашому сайті вже невдовзі.