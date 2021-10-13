Должны работать лучше, – интервью с Верещук о должности министра обороны и изменениях в Кабмине

До конца осени в правительстве возможна перезагрузка. Планируется заменить министра обороны, говорят о министре юстиции и министре экономики. Однако парламентского кризиса ожидать не стоит.

Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале сказала народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук. Она также рассказала о ситуации вокруг Дмитрия Разумкова, вероятном назначении Александра Корниенко и оборонных закупках.

Предыдущий выпуск О победе Усика, Моргенштерне и олигархах: эксклюзивное интервью с Сергеем Притулой

О Дмитрии Разумкове

Начнем, пожалуй, с главной политической проблемы страны. Видит ли Комитет нацбезопасности опасность в том, что перезагрузка парламента может погрузить его в кризис?

Нет, не видит. Потому что парламентского кризиса нет, я надеюсь, не будет. Мы сделаем все для этого, потому что народ нам доверил власть для того, чтобы мы работали, а не занимались политиканством.

Если, например, Дмитрий Разумков сформирует вокруг себя группу из части депутатов фракции "Слуга народа" и это внесет дисбаланс в ее работу, а, возможно, закончится и формированием какой-то новой фракции, еще одной внутри парламента, то это будет означать проблемы для монобольшинства?

Я думаю, что они вынуждены будут выйти из фракции и, наверное, сдать мандаты. Если так случится и господин Разумков будет таким образом решать свое политическое будущее – он тоже может лишиться мандата. Потому что он приходил с командой, приходил по списку.

Он понимает, что если вышел (из фракции – 24 канал) и переходит в оппозицию, то команда президента, партия "Слуга народа", делать все, чтобы не допустить роста политического рейтинга их оппонента. Я это говорю с огромным уважением к господину Дмитрию, но думаю, что такое вероятное развитие событий нас может ждать.



"Слуга народа" будет делать все, чтобы не допустить роста рейтинга оппонента "/ Фото из фейсбука Ирины Верещук

Вы обсуждали внутри фракции возможность такой угрозы, если какие-то депутаты пойдут за ним? И как вы оцениваете то количество депутатов, которые могут это сделать?

Я не думаю, что это угроза. Нет никакой угрозы, потому что у нас достаточно ресурса – 226 на табло является примером. Но некоторые депутаты, возможно, захотят это сделать. Призываю, если действительно такая позиция будет – тогда надо сдавать мандат и идти на выборы.

К теме Моя отставка состоялась с нарушениями регламента, – Разумков

Кстати, сам господин Разумков, я помню, это был эфир "Права на власть", говорил именно так – что надо тогда сдавать мандат, если твои пути с политической силой разошлись. Господин Разумков был идеологом политической силы, в которой я имею честь быть. Он говорил, что придется сдавать мандат и уходить, то я думаю, он воспользуется этим советом, который он давал, как я понимаю, нам всем.

Есть теория, что "развод" Разумкова и Зеленского – это никакой не "развод", а политтехнология, цель которой сегментировать электорат и в следующий парламент зайти двумя крыльями – условное крыло Разумкова и условное крыло Зеленского, там создать такую ​​широкую коалицию и быть дальше у власти вместе.

То, что я вижу внутри, а я внутри – это неправда. У такой теории нет будущего.

Полный выпуск интервью с Ириной Верещук: смотрите видео

Об отставках и назначениях

Александра Корниенко не назначили вице-спикером, потому что не хватило времени, депутатов или за него в принципе не хватает голосов?

Голосов хватает, но не хватило времени. Это был конец недели и мы решили, что лучше внести изменения в бюджет и это время использовать именно для того, чтобы заплатить, например, нашим военным.

Были недоработки. Министерство обороны допустило задолженность по заработной плате, больничным. Даже были случаи, когда боевые вовремя не выплачивали. Мы внесли изменения в бюджет. Надеемся, что на следующей неделе уже все выплаты будут произведены.

То есть Александра Корниенко на следующей неделе безальтернативно изберут вице-спикером?

По крайней мере, других вариантов я пока не слышала и точно мы не обсуждаем.

Вслед за Радой, будет перезагрузка Кабинета Министров?

Думаю, да.



Верещук о назначении Корниенко вице-спикером: "Других вариантов мы не обсуждаем" / Фото из фейсбука Ирины Верещук

Уже обсуждаются конкретные кандидатуры?

Мы обсуждаем много кандидатур, и конкретные, и не очень, но дождемся уже предметных обсуждений, потому что пока это лишь предположение. Говорят и о министре юстиции, и тем более о министре обороны. Говорят о господине Любченко, говорят, что есть вопросы к его работе, хотя только недавно мы голосовали за его назначение.

Очень бы хотелось услышать отчет от министров, которые уходят, потому что это тоже важно. Как по мне, отставка – это не наказание. Мне кажется, что это нормальный процесс в демократической стране и он должен быть для общества понятным – почему отставка и если кто-то приходит взамен, что он принесет нового.

Интересно Корниенко останется главой "Слуги народа" даже, если станет вице-спикером, – Арахамия

За срыв оборонных закупок ответственен Таран

Поговорим об Андрее Таране, поскольку это ваша сфера, ведь вас называют главной претенденткой на его кресло в случае отставки. С позиции вас как представительницы профильного комитета и как человека, у которого, видимо, есть соответствующие амбиции, какие у вас и комитета есть претензии к Тарану?

У нас сегодня (12 октября – 24 канал) состоялось заседание комитета, где среди других вопросов мы рассматривали вопрос государственных гарантий. У нас на заседании присутствовал заместитель министра господин Носов, которого я спросила: "Что с государственными гарантиями?".

У нас проблема, потому что 20 миллиардов, которые были предусмотрены в этом году на закупку военной техники под государственные гарантии, а значит это – наша обороноспособность, развитие и способность наших Вооруженных сил, до сих пор не использованы. Ноль по государственным гарантиям.



"20 миллиардов на закупку оборонной техники до сих пор не использованы" / Фото с фейсбук-страницы Ирины Верещук

Оказывается, постановление о порядке таких государственных гарантий и голосование за то, что и как будет закупаться, пока лежит в Кабинете Министров. Обращаюсь к премьер-министру, министрам, от кого это зависит, пожалуйста, подпишите как можно скорее постановление, потому что октябрь. Указом Президента Украины Владимира Зеленского, верховного главнокомандующего, такие работы должны быть сделаны до мая. Там в марте был указ, давали 2 месяца. Ответственность – Министерство обороны, Кабинет Министров. Уже 12 октября.

Государственный оборонный заказ должен был быть принят вообще в начале 2021 года, так ожидали. Я так понимаю, что счетная палата тоже прогнозировала, что 14 миллиардов гривен не используют. В чем там проблема?

Проблема в том, что мы приняли новый закон об оборонных закупках и он, к сожалению, не заработал в полную силу. Это не только проблема Министерства обороны. Действительно, Минстратегпром не разработал соответствующие подзаконные акты, постановления вовремя не подали на утверждение Кабинетом Министров. Мы как политики, осуществляющие парламентско-демократический контроль, спрашиваем: "Сколько можно так из пустого в порожнее переливать?".

В конце концов, кто-то должен быть ответственен. Есть всегда фамилии, за которыми стоит такая ответственность. В данном случае это – Министерство обороны во главе с министром обороны, это господин Уруский во главе Минстратегпрома. Очевидно, что надо спрашивать.

В январе 2021 года вступил в силу закон "Об оборонных закупках", который позволит осуществлять закупки более открыто и без лишнего засекречивания. План закупок будут разрабатывать на 3 года и преимущество предоставлять украинским производителям.

Каждый из них объясняет и имеет свои аргументы, которые действительно объективны – не хватило времени, новое министерство, когда мы говорим о Минстратегпроме, институциональной памяти нет, мы все с "пылу-жару" формируем.

Действительно, стратегию трудно выработать, когда COVID-19 и ты не знаешь, сколько денег у тебя останется, стратегия на 3 года, но война ежедневно. Мы видим, что нашей армии нужна модернизация, закупки новой техники и вооружения. Если что-то не получается, мы должны об этом знать, и главное – мы должны иметь решение.

Если решений нет и мы только откладываем в долгий ящик, и делаем вид, что все хорошо, это в конечном итоге выходит наружу. Что и произошло.

То есть вы как представитель той политсилы, которая Тарана туда поставила, считаете, что он должен понести персональную ответственность за все эти проблемы?

Да.

Интересно Глава Пентагона посетит Украину: назвали сроки

Но главная претензия – это невыполненный государственный оборонный заказ?

Он не является неисполнителем государственного оборонного заказа, потому что есть исполнители – это непосредственно предприятия Укроборонпрома. Вы знаете, что сейчас идет трансформация, 3822 (закон "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности" – 24 канал), корпоратизация. Все сейчас реформируется, и всегда есть вот эта турбулентность.

Здесь нельзя сказать, что только он виноват. Но, несмотря на все, заказчиком является Министерство обороны, которое формирует политику. Вооруженные силы являются людьми, которые воюют, составляют боевые планы и расчеты, занимаются войной. Министерство обороны – это, можно сказать, политическая организация этого процесса. Поэтому, очевидно, что ответ – да, тоже ответственные.

Я так понимаю, что уже не очень важно, какие причины будет называть Таран в том отчете, когда он придет? Ему все равно светит отставка. Или вы какие-то аргументы готовы воспринять?

Мы бы очень хотели. К примеру, мы сегодня (12 октября – 24 канал) заслушали Государственное бюро расследований относительно "живучести" арсеналов и складов. У нас проблема.

Миллиарды выделяются. Есть случаи, когда Министерство обороны перечисляет по полмиллиарда одной платежкой исполнителям работ, сразу их выводят в непонятном направлении, и никаких работ не выполнено. Об этом депутат Федор Вениславский доложил комитету, ему поступили сигналы.

Актуально "Мешают обстоятельства": почему Тарана до сих пор не уволили с должности министра обороны

То у нас вопрос – что происходит? Мы у ГБР спрашивали, на каком этапе расследование, где подозрения. Опять же, подрывы на складах. Я являюсь членом ВСК, почти 2 года мы занимаемся этим делом. Где подозрения?

Искать козлов отпущения в виде командиров батареи, батальона, или кто-то кто не так там технику разместил – это понятно, что должны нести ответственность. Но есть заказчики, исполнители этих преступлений, поскольку эти преступления – диверсия, террористический акт. Докажите это. Покажите людям, что мы работаем. Эти вопросы, которые нас сейчас тревожат.

Что вам ГБР отвечает на вопрос "Где подозрения"?

Работаем. Это не ответ. Я сегодня это говорила. Мы должны работать, значит, лучше. Если чего-то не хватает, мы должны либо менять подходы, либо менять людей.

О замене Андрея Тарана

Давайте тогда о "менять людей". Уже звучат какие-то фамилии на место Тарана, кроме вашей? Обсуждают ли какие-то кандидатуры?

Мы на комитете занимаемся более практичным управлением. Дошли до того, что в ручном режиме влияем на процесс контроля за закупками – как открытыми, так и закрытыми. Это очень большой объем работы, потому что в действительности открытые закупки – это от носков и мыла – до топлива и питания, где миллиарды фактически распыляются, неэффективно используются.

Все это мы видим и молчать не будем, не имеем на это ни морального, ни юридического права. Поэтому мы больше погружены в эту рутину, потому что хотим все-таки помочь. Я так понимаю, что есть командиры и руководители на местах, которые тоже хотят помочь, но им не хватает такой гражданской политической воли, чтобы двигать это дело.



Верещук: "Есть командиры и руководители на местах, которые хотят помочь" / Фото из фейсбука Ирины Верещук

Вы на комитете не обсуждаете такие вопросы, а на фракции? Я убеждена, что вы уже говорили о кандидатурах.

Мы говорили. Я надеюсь, что коллеги, если будет такая добрая воля верховного главнокомандующего, меня поддержат. Мы разбираемся, работаем в одном комитете. Я очень бы рассчитывала на сотрудничество, потому что знаю, насколько важно сотрудничество между комитетом и руководителем министерства. Очевидно, что синергия только добавит. Но это только и исключительно решение верховного главнокомандующего, потому что это 106 статья Конституции, его вертикаль. Он вносит кандидатуру.

А с ним вы об этом не говорили еще?

Нет.

Но на фракции вы обсуждали вашу кандидатуру, я понимаю? То есть слухи о том, что вы можете стать министром обороны – это не слухи?

Вообще, неформально – да.

Об амбициях стать новым министром обороны

А у вас есть такие амбиции, вы хотите этого, вы себя видите?

У меня нет такого – хочу или не хочу. Это ответственность. Мы пришли командой президента, за плечами президента, за его фамилией. Но мы должны брать на себя ответственность.

Народ нам сказал: "Смотрите, 73% за вас проголосовали. Мы не хотим коалициат, не хотим спикериат. Мы не хотим вообще ничего слышать. Мы вас выбрали". И даже беспрецедентно выбрали – монобольшинство. У нас есть возможность, не оглядываясь направо или налево, не ища политической целесообразности, принимать решения на высшем законодательном уровне, в исполнительной власти.

Важно Недостаток более 7 миллиардов – заместитель министра обороны о нуждах армии

Когда Кабинет Министров формирует одна политическая сила – это беспрецедентно и исторически. Мы обязаны выполнить то, для чего нас сюда поставил украинский народ. А если мы будем заниматься фамилиями, хочу – не хочу, могу – не могу, буду – не буду. Извиняюсь за такую ​​жесткость в моем разговоре, но хватит жевать сопли и рассказывать о регламенте, что что-то мы опять не можем.

Регламент? Изменим регламент. Если мы по 16 тысяч правок слушаем, и 300 – только названия, то кто нам виноват? Нас украинский народ уже спрашивает: "Да что вы сделали?". Им безразлично, каким был регламент. Им нужен результат.

Я тоже извиняюсь за следующий вопрос, поскольку он может прозвучать немного как сексизм. Должность министра обороны – довольно специфическая. Вы понимаете, что это военные, такое сообщество, которое может не воспринимать женщину-министра обороны. Вы готовы разговаривать с этим сообществом?

Конечно, готова. У меня есть высшее военное образование, у меня муж военный. Я служила в армии. Мое вся среда – я постоянно общаюсь. Один из сыновей – военный, служит сейчас, лейтенант. Он выбрал профессию, пошел по стопам отца. Поэтому я хорошо знаю, куда я иду, и хорошо понимаю, какие риски для меня лично это составит – и репутационные, и политические, и психологические. Но кто-то должен это делать. Кто, как не мы, как говорят военные.

Хорошо знаю, что произошло в 2014-м

Представьте себе, 2014 год. То же историческое заседание СНБО, на котором вы присутствуете. Турчинов, как исполняющий обязанности президента, ставит на голосование вопрос о том, вводим ли мы войска в Крым, чтобы дать отпор "зеленым человечкам". Как бы вы проголосовали в тот момент?

Я бы спросила у военных. Это планирование и наши способности. Я хорошо знаю, что происходило, потому что муж с первых дней был на войне. И хорошо понимаю, какие решения тогда принимали. Очень трудно, не имея изнутри информации, поступавшей к тому же Турчинову (говорить – 24 канал).



Верещук: "Я хорошо знаю, что происходило, потому что муж был на войне" / Фото из фейсбука Ирины Верещук

Мы же не знаем, какие были сигналы, кто и куда звонил, не видели стенограмм. Уже сейчас понимаем, что нужно было там защищаться, чтобы потом не иметь Донецкой и Луганской самопровозглашенных "республик".

Вы больше за то, что нужно было тогда дать жесткий отпор?

Я верю словам Леонида Даниловича Кучмы, который имел в 2003 году конфликт, который едва не перерос в боестолкновение с Россией. Те, кто защищают каким-то образом агрессию России, говорят, мол, "это Майдан вызвал" и другие.

В 2003 году не было никакого Майдана – Россия тогда же хотела захватить нашу землю. Например, Кучма считает, что нужно было жестко действовать тогда, чтобы потом эта "зараза" не расползалась по Украине.

Вам бы хватило решимости голосовать за решение, которое означает начало войны?

Конфликт вокруг острова Тузла в 2003 году связан с сооружением Россией дамбы в Керченском проливе от Таманского полуострова. Аналитики уверены, что таким образом на Украину пытались давить касательно делимитации границы в Азовском море. После переговоров, строительство российской дамбы приостановили, а на Тузле открыли украинский пограничный пост.

Не могу сказать. Я ответственно отношусь к своим словам, особенно к публичным. Если я сейчас буду говорить, что я решительная и мне хватило бы (смелости – 24 канал), то судьба будет экзаменовать меня за это. Я знаю, что это жизнь и здоровье людей, чьих-то детей. Это очень важно – понимать, что мама ждет дома своего сына.

Когда президент сказал, что мы будем готовы к тому, что у нас "под оружие" станут все женщины и мужчины, Кривонос тогда ответил: "Мы же мясом не воюем. Мы не будем бросать неподготовленных людей в мясорубку". Каково ваше отношение было к этому?

Мы должны иметь национальное сопротивление как основополагающую ролевую модель защиты и обороны нашего государства. Посмотрите, сколько десятилетий воюет Израиль. Там все знают свою роль и место в строю. Там каждый знает, где бомбоубежище, когда раздается сирена – что делать, куда бежать. Все имеют воинскую повинность – и женщины, и мужчины.

Сейчас мы приняли закон о территориальной обороне. Надеюсь, он как можно быстрее заработает. Мы сейчас увеличим численность Вооруженных сил на 11 тысяч, чтобы быть в этом профессиональными.



Верещук: "Мы должны иметь национальное сопротивление как основополагающую ролевую модель защиты" / Фото из фейсбука нардепа

Нам необходимо оборонное сознание. Я – за то, чтобы каждый из нас понимал, что война надолго. Мы не можем сказать, что Путин остановится. Вы же видите, что они сейчас выписывают, выговаривают и каким образом демонстрируют всему миру свою агрессию не только Украине. Мы просто ближайшая их жертва, поэтому у нас так болит.

Одного закона о теробороне мало. Нужна решимость, реальная политическая воля. До сих пор есть такое впечатление, что государство боится своих подготовленных и вооруженных резервистов. Вы сейчас уверены, что будут финансы, ресурсы и свобода действий, чтобы правильно создать эту сверхмощную силу?

А куда мы денемся? Конечно. У нас нет другого выхода. Это основная функция государства – защита его территории и населения. Мы говорим о резервистах – это закон 3553, который мы приняли.

Обратите внимание Как будет работать новый закон о военкоматах: будут ли вылавливать призывников на улице

Мы четко создали реестры, автоматизировали, доработали то, что было недоработанным. Создали и имеем закон о территориальной обороне, которая четко определит полномочия. Бюджет – будет. В этом году мы закладываем даже больше, чем 6% в нашу оборону.

Если вы станете министром обороны – 3 главные вещи, которые вы хотели бы сделать за то время, пока вы будете на этом посту.

Сейчас идет распределение полномочий между министром обороны и главнокомандующим. Этот конфликт, который заложен в самой природе, не позволяет двигаться так быстро, как этого требует ситуация. Мы должны это завершить.

Я, как никто, подхожу на эту роль. Изначально я имею военное образование, но не являюсь военной, не служила долго в армии, не генерал. В то же время есть опыт и в местном самоуправлении, и в государственном управлении. Хорошо понимаю, как сделать так, чтобы разграничить полномочия бесконфликтно.

Министр обороны – это должна быть гражданская должность, как говорят стандарты НАТО, почему и есть много министров обороны в странах Альянса. Он занимается:

питанием;

обеспечением определенным имуществом;

социальным пакетом;

социологической подготовкой.

Все то, что позволяет военнослужащему быть в комфорте и быть мотивированным. А уже военные – главнокомандующий, генеральный штаб должны планировать оборону и ее реализовывать. Женщина способна к компромиссу. Буду искать диалог, не пойду на конфликт, потому что это бессмысленно.

Вторую часть интервью с народной депутатом от "Слуги народа" Ириной Верещук ожидайте на нашем сайте уже скоро.