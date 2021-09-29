Такое мнение политик озвучил в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Также он рассказал об Александре Усике, судебной реформе, расколе "Голоса" и деолигархизации.

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О "творчестве вне политики"

Как вы относитесь к тому, что якобы музыка и творчество – вне политики?

Абсолютно не поддерживаю этих тезисов. Музыка, спорт и церковь – главные проводники политики. Политика – это не просто решение парламента. Политика – это нарративы, которые направляются разными рычагами.

Когда мы говорим, что у нас идет гибридная война – она у нас не только на фронте, но и в информационной среде. Россия будет вливать очень много денег. Если вы посмотрите, что в трендах украинского ютуба – там засилье российского контента.

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Мы можем гордиться собой и говорить, что мы патриоты. Однако почему, когда я проезжаю по западной Украине, из других машин слышу Моргенштерна? Кто-то считает, что его слушать – это нормально. Зайдите в любую киевскую школу, спросите, кого они слушают.

Это русский рэп. И не потому, что нет украинского. Это из-за того, что со всех щелей его навязывают:

из соцсетей;

ютуба;

различных сайтов.

Музыка – это, бесспорно, политика. Некоторые думают, что это придумали агрессивные украинцы. Я даже делал спецвыпуск у себя на ютубе, в котором объяснял это.

Спецвыпуск Притулы о тезисе "вне политики": смотрите видео

Я всем привожу пример 1969 года, когда Австрия отказалась делегировать своего представителя на финал Евровидения в Мадрид. Аргументация была очень проста – они сказали, что не хотят своим представителем легитимизировать диктаторский режим, который на тот момент был в Испании.

Извините, 1969 год, Австрия. Вы хотите сказать, что это не политика? Евровидение вообще самый политизированный конкурс, который я видел в жизни.

То же самое со спортом. Лучшая иллюстрация того, что спорт не вне политики – это фотография грузинского спортсмена, который на татами (японский соломенный мат – 24 канал) поборол россиянина. Он стоит и указывает на флаг Грузии. В этом много чего есть.



Притула: "Музыка – это, бесспорно, политика" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Я часто привожу пример достаточно агрессивной политики Азербайджана по переманиванию наших спортсменов к себе. Уже десятки украинцев стали их гражданами и на соревнованиях делают так, что не украинский, а азербайджанский флаг поднимается выше всех.

Это колоссальные деньги, которые они вкладывают. Спорт – это проводник успешности страны. Чем больше побед на разных фронтах – тем сильнее и круче страна. Есть вещи, которые взаимосвязаны.

Александр Ксенофонтов – муж Русланы Лыжичко – много лет возглавлял команду, которая готовила азербайджанские коллективы к Евровидению. Я помню интервью, в котором он говорил, что Азербайджану было крайне важно победить на Евровидении.

Таким образом они хотели показать, что они – европейцы... Мир уважает сильных. В том, что Азербайджан стал сильным – никто не сомневается. Он силен одновременно на многих участках.

Об Усике

У нас здесь более близкая ситуация – с Усиком. С одной стороны, он ввел страну в зал славы. С другой, довольно неоднозначен в своих взглядах и отношениях.

Это чистой воды когнитивный диссонанс. Человек танцует гопак, на пресс-конференции говорит на украинском, после боя поднимает украинский флаг. Если брать глобально, то для Украины это хорошо, ведь флаг – украинский.

В то же время я замечаю информационные вкрапления Усика в информпространство и те нарративы, которые он пускает. В частности, о единстве славянских народов и прочее. Это достаточно ошибочная риторика, которая, подозреваю, может ввести в заблуждение украинскую молодежь.

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Она ориентируется на него, как на одного из авторитетов в мире спорта. Тысячи мальчиков и девушек на него смотрят и молятся. Он является максимально успешным спортсменом в этом вопросе. Я не знаю, кто до него должен достучаться, чтобы он изменил риторику.

О "Сватах"

Если или когда это будет в ваших полномочиях, вы бы запретили концерты российских рэперов или сериал "Сваты" за то, что его актеры ездили в Крым и поддерживали оккупацию?

Здесь все очень просто. Есть закон, согласно которому, "Сваты" не должны были бы быть в эфире. То есть если актеры были в Крыму, все они в черном списке – значит этот фильм не показывают.

Не будем забывать, что "Сваты" – это продукт действующего президента. Там уже легли все, кто только мог, чтобы, упаси Боже, "Сваты" никто не трогал. Я не понимаю этого. Черт побери, ты президент, для тебя что, так важны те "Сваты" в эфире? Что для тебя важнее – репутация или "Сваты"?

Или того самого Доктора Албана на съемки запустить, который был в черном списке, его уже "забанила" Служба безопасности Украины. Надо было для съемок "Квартала" – запустили.

У каждого сейчас череда своих грехов. Мне кажется, было бы достаточно логично запретить выступления российских граждан до окончания оккупации украинских земель Россией. Я уважаю любовь украинца к отдельно взятому исполнителю.

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Я понимаю, что кто-то в молодости целовался под "Сплин" или "Мумий Тролль", а кто-то считает, что гражданская позиция Макаревича (Андрея – 24 канал) соответствует нашему представлению о том, как должен выглядеть российский либерал. Но в конечном случае все они платят налоги в России.

О расколе "Голоса"

Для вас стало разочарованием то, что произошло с "Голосом"?

Отчасти да, потому что это пример того, как молодая демократия ярко вспыхивает и не менее ярко гаснет. Но я очень рад, что эта история была вообще.

Потому что сейчас я приезжаю в регионы, те структуры, которые были действенны и которые вышли из "Голоса", почти за 1,5 месяца собрали действительно "цвет" Ивано-Франковска, Черновцов, Тернополя, Винницы и других городов. На Донбассе у нас классные несколько структур.

Я рад, что получил достаточно опыта. Я рад, потому что понял, что не нужно так доверять людям, как я привык доверять. Потому что я всегда верил, что хороших людей больше и некоторые этим пользуются.

Правда, этим можно воспользоваться разве один раз, в случае конкретных людей. У меня хорошая память и у меня есть бумеранги. В свое время я их применю. Но пока хочу сконцентрироваться на конструктиве, а не на деструктиве.

Полный выпуск интервью с Сергеем Притулой: смотрите видео

Мне очень нравится сейчас посещать разные города в Украине, у меня там не только встречи закрытого типа со сложившимися командами, где мы проговариваем дальнейшие видения, а я встречаюсь с общинами.

С мэрами?

С мэрами также. Я приезжаю в Хмельницкий и там у мэра результат на местных выборах 87%. Я приезжаю к Марцинкиву (Руслану – 24 канал) в Ивано-Франковск – у него 84%. Приезжаю в Тернополь, общаемся с Надалом Сергеем Витальевичем – у него 75%.

Вы спрашиваете у него, как повторить этот успех?

Я пытаюсь присмотреться к этим городам и понять, какие именно позитивные изменения сработали на то, что есть такая огромная поддержка. Какого-то общего знаменателя у них по инфраструктурным проектам я не заметил.

Напомним! В эфире 24 канала Сергей Притула объявил о создании своей партии. Вполне возможно, что в нее войдут выходцы из "Голоса" – представители группы "Справедливость".

Ивано-Франковск на самом деле дает и Тернополю, и Хмельницкому фору – там эти процессы чуточку быстрее происходят. Но очевидно, кроме собственно менеджерских, управленческих функций каждого городского главы, еще приложились 2 таких очевидных фактора, очень серьезные, как:

децентрализация;

пандемия.

Потому что децентрализация высвободила очень большие суммы денег на местах и мэры смогли действительно оперировать сейчас большими цифрами и делать показательно больше хороших дел. Во время пандемии просто центральная власть показала себя настолько слабой…

Люди, когда боятся, хотят вокруг кого-то сплотиться, кто их может защитить. Когда президент тотально разрушает представление о государственной службе, о какой-то вертикали, об ответственности украинского чиновника, а вы вспомните март – апрель прошлого (2020 – 24 канал) года.



Притула: "Во время пандемии центральная власть показала себя слабой" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Что сделал Владимир Александрович, когда пандемия пришла? Он собрал олигархов и "нарезал" им Украину – "ты здесь спасаешь, а ты здесь". Сейчас он говорит, что закон – антиолигархический.

То есть здесь ты борешься с олигархами, но перед этим делаешь все для того, чтобы твою борьбу никто серьезно не воспринимал. Потому что вместо того, чтобы включить государственную машину на полную катушку и спасать людей, ты их отдаешь – "вотчина для барина". Это же цирк какой-то, так нельзя делать.

Поэтому когда это произошло – люди побежали к городским главам. Потому что городские главы вступили в клинч (техника удержания противника в единоборстве – 24 канал) с центральной властью. Я еще такого за времена независимости противостояния местных элит с центральной властью не видел.

Их ставки были достаточно высоки и они сыграли. С людьми на должностях, которых выбирают, центральная власть сейчас практически ничего не может сделать.

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Об антиолигархическом законе

О деолигархизации, которая происходит сейчас, что вы о ней думаете?

Слишком сложный вопрос для того, чтобы ответить на него одним, двумя, тремя общими предложениями.

Попробуйте.

Я не хочу сейчас произвести впечатление человека, который все знает. Меня такие политики, откровенно говоря, бесят. Даже на примере партийной структуры, в которой я был. Во фракции "Голос" в парламенте была Стефанишина (Ольга – 24 канал), которая также была заместителем министра здравоохранения.

Справка. Верховная Рада 23 сентября проголосовала за закон о статусе олигарха. Документ поддержали 279 народных депутатов.

Но почему-то на "1+1", в программе "Право на власть" или на другом каком-то канале о вакцинации идет говорить условный Железняк (Ярослав – 24 канал).

Ты что, в этом что-то смыслишь, что ли? Есть врач, специалист, чиновник Минздрава бывший – пусть идет и рассказывает. Поэтому в тех вопросах, где я не слишком профессионален, я даже не буду стараться делать вид, что сейчас расскажу, как это все надо было сделать.

Я делал недавно live-общение со своими подписчиками, и вижу, что там такие же люди, которые тоже не читали, но они ориентируются на каких-то своих "флюгеров" (прибор для определения направления и скорости ветра – 24 канал).

Так, как меня заплевали поклонники Петра Алексеевича (Порошенко – 24 канал) в комментариях, я уже давно так не "угорал". Чего так пылает? Люди, слушайте, успокойтесь.

Они говорят: "Ты поддерживаешь этот антиолигархический закон, который на самом деле – олигархический". Но я его не поддерживаю. Я с таким сдержанным позитивом к нему отношусь. Знакомые юристы говорят, что каких-то четких рычагов борьбы с олигархами он не дает.

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Более того, его пропихнули с нарушениями процедуры. Если Зеленский так и дальше будет делать – любой, кто придет после него, посчитает, что ему тоже так можно делать.

Зеленский здесь "ноу-хау" не выдумал. Потому что каждый президент Украины шел против процедуры и делал это регулярно.

Однако меня радует сам факт того, что вопрос борьбы с олигархами или перевода олигархов в статус крупного бизнеса, по крайней мере, приобрел какое-то юридическое оформление. Да, мы все знаем наперед, кто попадет в этот реестр, но он наконец появляется.

Если посольство Великобритании, Венецианская комиссия говорят, что это неплохо – то, что они делают. То для меня они также в этом вопросе являются определенными ориентирами.



Зеленский не придумал "ноу-хау", – Притула / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Мне очень неприятно, когда сторонники каких-то политиков, которые сейчас являются оппозиционными, говорят "это плохой закон, ужасно, о Боже, все – страна катится в пропасть".

К теме отношусь Сдержанно положительно, – Притула сказал, почему не поддерживает закон об олигархах

Нет, это просто еще один закон, который вызывает определенные споры в обществе. Они у нас возникают по любому вопросу. Но если он плохой, почему те политики, которые сейчас являются оппозицией, пока 5 лет были властью, не написали и не приняли лучший?

О судебной реформе

Потому что некоторые из них являются олигархами.

Да. Это касается и судебной реформы, которая потихоньку, со скрипом, но начала двигаться. Сейчас там будет очень большая бойня, откровенно говоря.

Либо судебная мафия – нас, либо мы – ее.

Они сейчас саботируют все, что только можно саботировать. Высшая квалификационная комиссия судей уже несколько лет не функционирует, Высший совет правосудия – под вопросом, Этическая комиссия не сформирована. Западные партнеры делегировали своих, наш судейский корпус говорит "да-да, хорошо-хорошо". Они уже закон нарушили.

Фактически саботируют...

Да, саботируют. Здесь все будет зависеть от политической воли, как это ни забавно, но Зеленского. Мы дожили до того момента, имея у власти Яценюка (Арсения – 24 канал), Гройсмана (Владимира – 24 канал), Порошенко, что реально шанс "переломить хребет" недобросовестной судейской гидре получил бывший комик.

Будет очень забавно, если он это сделает. Что они тогда об этом будут говорить и делать? Поэтому не надо недооценивать людей из разных сфер.

О том, что хочет изменить в политике

Можете назвать 3 вещи, которые бы вы хотели сделать, если реально попадете в большую политику?

Если это не произойдет в ближайшее время, то все-таки вопрос судебной реформы. Это то, что будет стоять на повестке дня. Это, пожалуй, второе по важности.

Оборонная система

Первое – то, что мне немного ближе по специфике, чем я занимаюсь последние 8 лет, это "оборонка". Потому что там далеко не все хорошо, и очень хочется, чтобы заработал закон об оборонных закупках.

Мы очень сильно бьемся над этим, мы "капаем на мозги" верховному главнокомандующему. Мы очень хотим, чтобы уже как можно скорее снесли с должности Тарана (Андрея – 24 канал). Так же как несколько месяцев назад снесли его заместителей. Потому что коррупция даже в системе публичных закупок поражает своими размерами. Представьте, что творится там, где 100% засекречено? У нас все оборонные закупки 100% secret.

Образование

Третье – это реформа системы образования. Потому что все равно все, что мы делаем, как живем, чем занимаемся – это упирается в наше образование. Мы удивляемся, почему у нас на выборах выигрывают какие-то популисты. Очень нравится, как все говорят: "У людей нет критического мышления". Откуда оно возьмется – 60% населения не читают книги.

Я не вижу государственных программ, в отличие от волонтерских, которые бы побудили детей любить книги, увлекаться литературой. Львовская область мне нравится в этом смысле. Она экспериментально лет 6 назад ввела во Львове обязательный урок шахмат.

Кстати! Через 2 года сделали срез знаний – там выросли знания у детей на 10 – 15%, по сравнению с дошахматным периодом.

Тогда эту программу масштабировали на уровень области. Это реально круто. Я не понимаю, что мешает запустить эту программу в пределах всей Украины. Еще никого шахматы и книги не сделали глупее.

Медицина

В образовании есть очень много вещей, которые бы хотелось менять. Поэтому "оборонка", суды как последняя инстанция справедливости, образование. И медицина, безусловно, но вы попросили 3 (вещи – 24 канал). Я не хочу сказать, что медицина менее важна.

Поскольку мы больше были в свое время аграрной страной, в селах, я помню еще со своего детства, учителя называли "господин профессор". Врач, учитель, священник – это были 3 столпа, на которых держалась страна.

Сейчас, если взять моральных авторитетов, то Церковь остается в топе. Но очень бы хотелось, чтобы вес врача, учителя и военного рос.