Более того, его пропихнули с нарушением процедуры. Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале сказал волонтер, телеведущий и политик Сергей Притула.

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Зеленский не придумал "ноу-хау"

По словам Притулы, ему говорят, что он якобы поддерживает антиолигархический закон, который на самом деле является олигархическим.

Но я его не поддерживаю. Я с таким сдержанным позитивом к нему отношусь,

– подчеркнул Притула.

Он отметил, что Владимир Зеленский не придумал "ноу-хау". Ведь каждый президент Украины шел против процедуры и делал это регулярно.

"Однако меня радует сам факт того, что вопрос борьбы с олигархами или перевода олигархов в статус крупного бизнеса, по крайней мере, приобрел какое – то юридическое оформление", – сказал Притула.

Кстати! Сергей Притула сказал, возьмет ли у олигархов деньги на создание своей политической силы.

Притула: Все заранее знают, кто попадет в реестр

Ориентироваться, как отметил он, нужно на посольство Великобритании, Венецианскую комиссию.

Да, мы все знаем наперед, кто попадет в этот реестр, но он наконец появляется,

– заметил Притула.

Ему неприятно, когда сторонники каких-то оппозиционных политиков говорят, что соответствующий документ – плохой. Ведь это просто еще один закон, который вызывает определенные споры в обществе.

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"Они у нас возникают по любому вопросу. Но если он плох, почему те политики, которые сейчас являются оппозицией, пока 5 лет были властью, не написали и не приняли лучший?", – задал вопрос Притула.

Полное интервью с Сергеем Притулой: смотрите видео

Закон о статусе олигархов: главное