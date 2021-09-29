Более того, его пропихнули с нарушением процедуры. Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале сказал волонтер, телеведущий и политик Сергей Притула.
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Зеленский не придумал "ноу-хау"
По словам Притулы, ему говорят, что он якобы поддерживает антиолигархический закон, который на самом деле является олигархическим.
Но я его не поддерживаю. Я с таким сдержанным позитивом к нему отношусь,
– подчеркнул Притула.
Он отметил, что Владимир Зеленский не придумал "ноу-хау". Ведь каждый президент Украины шел против процедуры и делал это регулярно.
"Однако меня радует сам факт того, что вопрос борьбы с олигархами или перевода олигархов в статус крупного бизнеса, по крайней мере, приобрел какое – то юридическое оформление", – сказал Притула.
Притула: Все заранее знают, кто попадет в реестр
Ориентироваться, как отметил он, нужно на посольство Великобритании, Венецианскую комиссию.
Да, мы все знаем наперед, кто попадет в этот реестр, но он наконец появляется,
– заметил Притула.
Ему неприятно, когда сторонники каких-то оппозиционных политиков говорят, что соответствующий документ – плохой. Ведь это просто еще один закон, который вызывает определенные споры в обществе.
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"Они у нас возникают по любому вопросу. Но если он плох, почему те политики, которые сейчас являются оппозицией, пока 5 лет были властью, не написали и не приняли лучший?", – задал вопрос Притула.
Полное интервью с Сергеем Притулой: смотрите видео
Закон о статусе олигархов: главное
- Украина сделала первый шаг на пути преодоления олигархата. Верховная Рада приняла закон о статусе олигархов.
- В Еврокомиссии отреагировали на решимость Владимира Зеленского. Там ожидают новых шагов президента.
- Украинскому лидеру позвонил председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио.
- В Раде зарегистрировали 10 постановлений об отмене голосования. В частности против закона - "Европейская солидарность".
- Несмотря на это, Федор Вениславский сообщил, что законопроект об олигархах не будут переголосовывать.