Таку думку політик озвучив в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Також він розповів про Олександра Усика, судову реформу, розкол "Голосу" та деолігархізацію.

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Про "творчість поза політикою"

Як ви ставитесь до того, що, мовляв, музика та творчість – поза політикою?

Абсолютно не підтримую цих тез. Музика, спорт та церква – головні провідники політики. Політика – це не просто рішення парламенту. Політика – це наративи, які скеровуються різними важелями.

Коли ми говоримо, що у нас триває гібридна війна – вона у нас не лише на фронті, а й в інформаційному середовищі. Росія вливатиме дуже багато грошей. Якщо ви подивитесь, що є в трендах українського ютубу – там засилля російського контенту.

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Ми можемо пишатися собою і казати, що ми патріоти. Однак чому, коли я проїжджаю західною Україною, з інших машин чую Моргенштерна? Хтось вважає, що його слухати – це нормально. Зайдіть в будь-яку київську школу, запитайте, кого вони слухають.

Це російський реп. І не тому, бо немає українського. Це через те, що зі всіх шпарин його нав'язують:

з соцмереж;

ютубу;

різних сайтів.

Музика – це, безперечно, політика. Дехто думає, що це придумали агресивні українці. Я навіть робив спецвипуск в себе на ютубі, в якому пояснював це.

Спецвипуск Притули про тезу "поза політикою": дивіться відео



Я всім наводжу приклад 1969 року, коли Австрія відмовилась делегувати свого представника на фінал Євробачення до Мадриду. Аргументація була дуже проста – вони сказали, що не хочуть своїм представником легітимізувати диктаторський режим, який на той момент був в Іспанії.

Вибачте, 1969 рік, Австрія. Ви хочете сказати, що це не політика? Євробачення взагалі найбільш політизований конкурс, який я бачив у житті.

Те саме зі спортом. Найкраща ілюстрація того, що спорт не поза політикою – це фотографія грузинського спортсмена, який на татамі (японський солом'яний мат – 24 канал) поборов росіянина. Він стоїть і вказує на прапор Грузії. В цьому багато чого є.



Притула: "Музика – це, безперечно, політика" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Я наводжу часто приклад достатньо агресивної політики Азербайджану щодо переманювання наших спортсменів до себе. Вже десятки українців стали їхніми громадянами і на змаганнях роблять так, що не український, а азербайджанський прапор підіймається вище за всіх.

Це колосальні гроші, які вони вкладають. Спорт – це провідник успішності країни. Чим більше перемог на різних фронтах – тим сильніша і крутіша країна. Є речі, які взаємопов'язані.

Олександр Ксенофонтов – чоловік Руслани Лижичко – багато років очолював команду, яка готувала азербайджанські колективи до Євробачення. Я пам'ятаю інтерв'ю, у якому він казав, що Азербайджану було вкрай важливо перемогти на Євробаченні.

У такий спосіб вони хотіли показати, що вони – європейці… Світ поважає сильних. В тому, що Азербайджан став сильним – ніхто не сумнівається. Він сильний водночас на багатьох ділянках.

Про Усика

Ми маємо тут ближчу ситуацію – з Усиком. З одного боку, він ввів країну у залу слави. З іншого, досить неоднозначний у своїх поглядах і ставленнях.

Це чистої води когнітивний дисонанс. Людина танцює гопак, на пресконференціях говорить українською, після бою піднімає український прапор. Якщо брати глобально, то для України – це добре, адже прапор – український.

Водночас я помічаю інформаційні вкраплення Усика в інформпростір і ті наративи, які він пускає. Зокрема, про єдність слов'янських народів та інше. Це достатньо хибна риторика, яка, підозрюю, може ввести в оману українську молодь.

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Вона орієнтується на нього, як на одного з авторитетів у світі спорту. Тисячі хлопчиків і дівчат на нього дивляться і моляться. Він є максимально успішним спортсменом в цьому питанні. Я не знаю, хто до нього має достукатись, щоб він змінив риторику.

Про "Сватів"

Якщо або коли це буде у ваших повноваженнях, ви б заборонили концерти російських реперів чи серіал "Свати" за те, що його актори їздили в Крим і підтримували окупацію?

Тут все дуже просто. Є закон, згідно з яким, "Свати" не повинні були б бути в ефірі. Тобто якщо актори були в Криму, все, вони у чорному списку – значить цей фільм не показують.

Не забуваймо, що "Свати" – це продукт чинного президента. Там вже лягли всі, хто тільки міг, щоб, борони Боже, "Свати" ніхто не чіпав. Я не розумію цього. Чорт забирай, ти президент, для тебе що, так важливі ті "Свати" в ефірі? Що для тебе важливіше – репутація чи "Свати"?

Або того самого Доктора Албана на зйомки запустити, який був у чорному листі, його вже "забанила" Служба безпеки України. Треба було для зйомок "Кварталу" – запустили.

У кожного зараз низка своїх гріхів. Мені здається, було б достатньо логічно заборонити виступи російських громадян до закінчення окупації українських земель Росією. Я поважаю любов українця до окремо взятого виконавця.

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Я розумію, що хтось в молодості цілувався під "Сплин" чи "Мумий Тролль", а хтось вважає, що громадянська позиція Макаревича (Андрія – 24 канал) відповідає нашому уявленню про те, як повинен виглядати російський ліберал. Але в кінцевому випадку усі вони платять податки у Росії.

Про розкол "Голосу"

Для вас стало розчаруванням те, що відбулось з "Голосом"?

Частково так, тому що це приклад того, як молода демократія яскраво спалахує і не менш яскраво гасне. Але я дуже радий, що ця історія була взагалі.

Тому що зараз я приїжджаю в регіони, ті структури, які були дієві і які вийшли з "Голосу", майже за 1,5 місяці – зібрали дійсно "цвіт" Івано-Франківська, Чернівців, Тернополя, Вінниці й інших міст. На Донбасі у нас класні кілька структур.

Я радий, що здобув достатньо досвіду. Я радий, тому що зрозумів, що не потрібно так довіряти людям, як я звик довіряти. Тому що я завжди вірив, що хороших людей більше і дехто цим користується.

Щоправда, цим можна скористатись хіба один раз, у випадку конкретних людей. У мене хороша пам'ять і я маю бумеранги. Свого часу я їх застосую. Але поки що хочу сконцентруватись на конструктиві, а не на деструктиві.

Повний випуск інтерв'ю з Сергієм Притулою: дивіться відео



Мені дуже подобається зараз відвідувати різні міста в Україні, в мене там не тільки зустрічі закритого типу зі сформованими командами, де ми проговорюємо подальші візії, а я зустрічаюсь з громадами.

З мерами?

З мерами так само. Я приїжджаю у Хмельницький і там у мера результат на місцевих виборах 87%. Я приїжджаю до Марцінківа (Руслана – 24 канал) в Івано-Франківськ – у нього 84%. Приїжджаю в Тернопіль, спілкуємось з Надалом Сергієм Віталійовичем – у нього 75%.

Ви запитуєте у нього, як повторити цей успіх?

Я намагаюсь придивитись до цих міст і зрозуміти, які саме позитивні зміни спрацювали на те, що є така величезна підтримка. Якогось спільного знаменника у них по інфраструктурних проєктах я не помітив.

Нагадаємо! В ефірі 24 каналу Сергій Притула оголосив про створення своєї партії. Цілком можливо, що до неї увійдуть вихідці з "Голосу" – представники групи "Справедливість".

Івано-Франківськ насправді дає і Тернополю, і Хмельницкуому фору – там ці процеси трішки швидше відбуваються. Але очевидно, окрім власне менеджерських, управлінських функцій кожного міського голови, ще доклались 2 такі очевидні фактори, дуже серйозні, як:

децентралізація;

пандемія.

Тому що децентралізація вивільнила дуже великі суми грошей на місцях і мери змогли дійсно оперувати зараз більшими цифрами і робити показово більше хороших справ. Під час пандемії просто центральна влада показала себе настільки слабкою…

Люди, коли бояться, хочуть навколо когось згуртуватись, хто їх може захистити. Коли президент тотально руйнує уявлення про державну службу, про якусь вертикаль, про відповідальність українського чиновника, а ви згадайте березень – квітень минулого (2020 – 24 канал) року.



Притула: "Під час пандемії центральна влада показала себе слабкою" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Що зробив Володимир Олександрович, коли пандемія прийшла? Він зібрав олігархів і "нарізав" їм Україну – "ти тут рятуєш, а ти тут". Зараз він каже, що закон – антиолігархічний.

Тобто тут ти борешся з олігархами, але перед тим робиш все для того, щоб твою боротьбу ніхто серйозно не сприймав. Тому що замість того, щоб увімкнути державну машину на повну котушку і рятувати людей, ти їх віддаєш – "вотчина для барина". Це ж цирк на дроті, так не можна робити.

Тому коли це відбулося – люди побігли до міських голів. Тому що міські голови вступили в клінч (техніка утримання супротивника у єдиноборстві – 24 канал) з центральною владою. Я ще такого за часи незалежності протистояння місцевих еліт з центральною владою не бачив.

Їхні ставки були досить високі і вони зіграли. З людьми на посадах, яких обирають, центральна влада зараз практично нічого не може зробити.

Зверніть увагу Притула назвав три речі, які мріяв би здійснити як політик

Про антиолігархічний закон

Про деолігархізація, яка відбувається зараз, що ви про неї думаєте?

Занадто складне запитання для того, щоб відповісти на нього одним, двома, трьома загальними реченнями.

Спробуйте.

Я не хочу зараз справити враження людини, яка все знає. Мене такі політики, відверто кажучи, бісять. Навіть на прикладі партійної структури, в якій я був. У фракції "Голос" в парламенті була Стефанишина (Ольга – 24 канал), яка також була заступницею міністра охорони здоров'я.

Довідка. Верховна Рада 23 вересня проголосувала за закон про статус олігарха. Документ підтримали 279 народних депутатів.

Але чомусь на "1+1", у програмі "Право на владу" чи на іншому якомусь каналі про вакцинацію йде говорити умовний Железняк (Ярослав – 24 канал).

Ти що, в тому щось тямиш, чи що? Є лікар, фахівець, чиновник МОЗу колишній – хай іде й розповідає. Тому в тих питаннях, де я не надто фаховий, я навіть не старатимусь вдавати, що зараз розкажу, як це все треба було зробити.

Я робив нещодавно live-спілкування зі своїми підписниками, і бачу, що там такі самі люди, які теж не читали, але вони орієнтуються на якихось своїх "флюгерів" (прилад для визначення напрямку і швидкості вітру – 24 канал).

Так, як мене заплювали прихильники Петра Олексійовича (Порошенка – 24 канал) в коментарях, я вже давно так не "угарав". Чого так палає? Люди, слухайте, заспокойтеся.

Вони кажуть: "Ти підтримуєш цей антиолігархічний закон, який насправді – олігархічний". Та я його не підтримую. Я з таким стриманим позитивом до нього ставлюся. Знайомі юристи кажуть, що якихось чітких важелів боротьби з олігархами він не дає. До слова У Єврокомісії відреагували на рішучість Зеленського побороти вплив олігархів в Україні

Ба більше, його пропхали з порушеннями процедури. Якщо Зеленський так і далі робитиме – будь-хто, хто прийде після нього, вважатиме, що йому теж так можна робити.

Зеленський тут "ноу-хау" не вигадав. Тому що кожен президент України йшов проти процедури і робив це регулярно.

Проте мене тішить сам факт того, що питання боротьби з олігархами чи переведення олігархів у статус великого бізнесу, принаймні, набуло якогось юридичного оформлення. Так, ми всі знаємо наперед, хто потрапить в цей реєстр, але він нарешті з'являється.

Якщо посольство Великої Британії, Венеційська комісія кажуть, що це непогано – те, що вони роблять. То для мене вони також у цьому питанні є певними орієнтирами.



Зеленський не вигадав "ноу-хау", – Притула / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Мені дуже неприємно, коли прихильники якихось політиків, які зараз є опозиційними, кажуть "це поганий закон, жахливо, о Боже, все – країна котиться в прірву".

До теми Ставлюсь стримано позитивно, – Притула сказав, чому не підтримує антиолігархічний закон

Ні, це просто ще один закон, який викликає певні суперечки в суспільстві. Вони в нас виникають з будь-якого питання. Але якщо він поганий, чому ті політики, які зараз є опозицією, поки 5 років були владою, не написали і не ухвалили кращий?

Про судову реформу

Тому що дехто з них є олігархами.

Так. Це стосується і судової реформи, яка потихеньку, зі скрипом, але почала рухатися. Зараз там буде дуже велика бійня, відверто кажучи.

Або судова мафія – нас, або ми – її.

Вони зараз саботують все, що тільки можна саботувати. Вища кваліфікаційна комісія суддів уже кілька років не функціонує, Вища рада правосуддя – під знаком запитання, Етична комісія не сформована. Західні партнери делегували своїх, наш суддівський корпус каже "так-так, добре-добре". Вони вже закон порушили.

Фактично саботують...

Так, саботують. Тут все залежатиме від політичної волі, як це не кумедно, але Зеленського. Ми дожили до того моменту, маючи при владі Яценюка (Арсенія – 24 канал), Гройсмана (Володимира – 24 канал), Порошенка, що реально шанс "переламати хребет" недоброчесній суддівській гідрі отримав колишній комік.

Буде дуже кумедно, якщо він це зробить. Що вони тоді про це говоритимуть і робитимуть? Тому не треба недооцінювати людей з різних сфер.

Про те, що хоче змінити в політиці

Можете назвати 3 речі, які б ви хотіли зробити, якщо реально потрапите у велику політику?

Якщо це не відбудеться найближчим часом, то все-таки питання судової реформи. Це те, що стоятиме на порядку денному. Це, мабуть, друге за важливістю.

Оборонна система

Перше – те, що мені трохи ближче за специфікою, чим я займаюся останні 8 років, це "оборонка". Тому що там геть далеко не все добре, і дуже хочеться, щоб запрацював закон про оборонні закупівлі.

Ми дуже сильно б'ємося над цим, ми "капаємо на мізки" верховному головнокомандувачу. Ми дуже хочемо, щоб вже якомога швидше знесли з посади Тарана (Андрія – 24 канал). Так само як кілька місяців тому знесли його заступників. Тому що корупція навіть у системі публічних закупівель вражає своїми розмірами. Уявіть, що робиться там, де 100% засекречено? В нас всі оборонні закупівлі 100% secret.

Освіта

Третє – це реформа системи освіти. Тому що все одно все, що ми робимо, як живемо, чим займаємося – це впирається в нашу освіту. Ми дивуємося, чому в нас на виборах виграють якісь популісти. Дуже подобається, як всі кажуть: "У людей немає критичного мислення". Звідки воно візьметься – 60% населення не читають книжки.

Я не бачу державних програм, на відміну від волонтерських, які б спонукали дітей любити книги, захоплюватися літературою. Львівська область мені подобається в цьому сенсі. Вона експериментально років 6 тому ввела у Львові обов'язковий урок шахів.

До речі! Через 2 роки зробили зріз знань – там виросли знання в дітей на 10 – 15%, у порівнянні із дошаховим періодом.

Тоді цю програму масштабували на рівень області. Це реально круто. Я не розумію, що заважає запустити цю програму в межах всієї України. Ще нікого шахи і книги не зробили дурнішим.

Медицина

В освіті є дуже багато речей, які б хотілося змінювати. Тому "оборонка", суди як остання інстанція справедливості, освіта. І медицина, беззаперечно, але ви попросили 3 (речі – 24 канал). Я не хочу сказати, що медицина менш важлива.

Оскільки ми більше були свого часу аграрною країною, по селах, я пам'ятаю ще зі свого дитинства, вчителя називали "пан професор". Лікар, вчитель, священник – це були 3 стовпи, на яких трималася країна.

Зараз, якщо взяти моральних авторитетів, то Церква залишається в топі. Але б дуже хотілося, щоб вага лікаря, вчителя і військового росла.