Вдень 16 жовтня у Миколаєві чули вибух. В сторону міста міг летіти КАБ.

Яка причина вибуху в Миколаєві?

Повітряну тривогу в Миколаївському районі оголосили об 11:30 16 жовтня. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух керованої авіабомби на область, а згодом на місто.

КАБ курсом на Миколаїв,

– написали в ПС.

Вже близько 12:07 місцеві почули звук вибуху. А за три хвилини загроза минула.

Про наслідки атаки наразі подробиць немає. У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні варто якомога швидше пройти в укриття.

