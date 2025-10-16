У Миколаєві пролунав вибух
- 16 жовтня в Миколаєві пролунав вибух після оголошення повітряної тривоги.
- Причиною вибуху могла бути керована авіабомба (КАБ), яка летіла в напрямку міста.
Вдень 16 жовтня у Миколаєві чули вибух. В сторону міста міг летіти КАБ.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Яка причина вибуху в Миколаєві?
Повітряну тривогу в Миколаївському районі оголосили об 11:30 16 жовтня. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух керованої авіабомби на область, а згодом на місто.
КАБ курсом на Миколаїв,
– написали в ПС.
Вже близько 12:07 місцеві почули звук вибуху. А за три хвилини загроза минула.
Про наслідки атаки наразі подробиць немає. У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні варто якомога швидше пройти в укриття.
Останні атаки КАБ на Україну: які наслідки?
13 жовтня Росія вдарила керованими авіабомбами по Харкову. Влучання сталось в медичний заклад. У лікарні вибило вікна та двері, постраждали пацієнти. Загалом травмовано 57 людей, із них 51 особа отримала гостру стресову реакцію.
11 жовтня окупанти вдарили по храму в Костянтинівці, що на Донеччині. Загинули троє цивільних, ще п'ятеро людей дістали поранення. Удар пошкодив фасад храму Іова Почаївського та дев'ять будинків поряд.
6 жовтня російські війська атакували Запоріжжя КАБами, зокрема місцеве підприємство. Унаслідок обстрілу пораненено цивільного.