Укр Рус
Новий БпЛА "Клин", яким Росія атакує Україну: "Флеш" розповів, чим він особливий
22 березня, 20:23
3

Новий БпЛА "Клин", яким Росія атакує Україну: "Флеш" розповів, чим він особливий

Софія Рожик
Основні тези
  • Росія атакувала Україну новим БпЛА "Клин", який було збито українською ППО.
  • БпЛА "Клин" має бойову частину до 5 кілограмів, дальність польоту до 120 кілометрів та сучасний акумулятор Li-AFB.

Росія атакувала Україну новим БпЛА. Це рідкісний "Клин", і його вдалося збити українській ППО.

Про це розповів фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку, радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Які характеристики БпЛА "Клин"?

Характеристики безпілотника "Клин" наступні:

  • бойова частина до 5 кілограмів,
  • дальність польоту до 120 кілометрів,
  • швидкість до 120 кілометрів за годину,
  • час у польоті 60 – 90 хвилин.

Цей БпЛА також має функцію автозахоплення цілі та можливість повітряного підриву.

Окрім того, на ньому знайшли сучасний акумулятор нової технології Li-AFB.

БпЛА "Клин" / Фото Сергія "Флеша"

 

Довідково. Про те, що російський ОПК розробив дрон-камікадзе під назвою "Клин" зі штучним інтелектом, стало відомо у жовтні 2025. 

А уже 10 лютого, всього за 4 місяці, такий ударний дрон знищили бійці 118 ОМБр. 

Які нові дрони використовує Україна?

  • Бригада "Хартія" ексклюзивно для 24 Каналу розповіла про успішне використання дронів "Бамблбі" з ШІ для враження цілей навіть у важких умовах. Вони здатні розпізнавати та вражати ворожі цілі, включаючи техніку та піхоту, і працювати за лінією бойового зіткнення.

  • Також Україна може таємно застосовувати нові морські дрони американського виробництва Aegir-W. Один з них викинуло на узбережжя Туреччини.

  • Окрім того, Україна активно застосовує дрони-перехоплювачі. Уже 11 країн надіслали запит на отримання цих БпЛА. До того ж ЗМІ повідомили, що українські фахівці вже мали кілька успішних випадків їхнього застосування в одній з країн Близького Сходу.