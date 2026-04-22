Україна та Іспанія розширюють співпрацю у сфері ППО

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес 22 квітня 2026 року відвідала Київ. Вона зустрілася із міністром оборони Михайлом Федоровим та його заступником Сергієм Боєвим.

Роблес відвідує Україну, щоб підтвердити підтримку Іспанії. Про це повідомили в Cadena SER.

Що відомо про військову допомогу від Іспанії?

Роблес прибула з візитом до України, щоб підтвердити подальшу підтримку з боку Мадрида. Під час зустрічі із Зеленським вона запевнила у продовженні допомоги.

Іспанія передасть ДПСУ 100 тактичних броньованих автомобілів VAMTAC, а їх постачання розпочнеться на початку травня. Крім того, пакет допомоги включатиме боєприпаси калібру 155 міліметрів для артилерійських підрозділів.

Ця співпраця демонструє відданість нашої країни захисту демократичних цінностей, свободи та справедливого й тривалого миру,

– заявила Роблес.

Михайло Федоров подякував Роблес за рішення спрямувати 1 мільярд євро допомоги для України у 2026 році та наголосив, що найважливішим є внесок у механізм PURL та підтримка постачання ракет до систем Patriot.

Один із пріоритетів – забезпечення далекобійними артилерійськими боєприпасами. Також домовилися про подальшу співпрацю в масштабуванні виробництва українських дронів,

– заявив Федоров.

На зустрічі міністри обговорили розвиток спроможностей ППО. Федоров повідомив про домовленість щодо модернізації засобів оборони.

Також було обговорено участь Іспанії у спільному європейському проєкті зі створення протибалістичних рішень.

