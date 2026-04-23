Перехоплення на відстані тисяч кілометрів: Федоров анонсував запуск нового рівня "малої" ППО
- Технології "малої" ППО дозволяють дистанційне керування дронами.
- Більше ніж 10 виробників інтегрували ці рішення у свої системи, що підвищує ефективність збиття ворожих цілей.
Українські військові технології дозволяють віддалене керування дронами-перехоплювачами й успішне збиття цілей на дистанціях у сотні й навіть тисячі кілометрів. Так, відбувається перехід на новий рівень "малої" ППО.
Про це детальніше розповів очільник Міноборони Михайло Федоров.
Як Україна розвиває технології "малої" ППО?
Розвиток і випробування технологій дистанційного управління безпілотниками для перехоплення ворожих цілей ініціювали ще рік тому через Brave1.
Довідка. Як зазначають у Мінцифри, Brave1 – це координаційна платформа, яка об'єднує всіх учасників сфери DefenseTech та надає їм організаційну, інформаційну та фінансову підтримку для розвитку інноваційних оборонних проєктів в Україні.
На сучасному етапі вже є підтверджені результати системного масштабування дистанційного керування дронами-перехопювачами. У цій сфері Україна – абсолютний першопроходець. За словами Федорова, такий крок став прикладом нового стандарту ППО.
Пілот більше не прив'язаний до позиції. Дрон у небі – управління із захищеного середовища в Києві, Львові чи навіть за кордоном,
– зазначив глава Міноборони.
Нагадаємо, що днями компанія "Дикі Шершні" повідомила про нове досягнення: оператор зміг керувати безпілотником із-за кордону на відстані близько 2000 кілометрів.
Михайло Федоров також пояснив, що впровадження новітніх технологій підвищує ефективність перехоплення, мінімізує ризики для операторів й дає змогу масштабувати технології без прив'язки до фронту.
Важливо! Більше ніж 10 виробників уже інтегрували це рішення у свої системи.
Наразі за дорученням Володимира Зеленського триває розвиток інноваційних рішень для посилення захисту повітряного простору України. Основна мета полягає в тому, щоб забезпечити повне виявлення ворожих цілей і досягти щонайменше 95% їх ефективного знищення.
Яких ще результатів змогли досягти українські військові?
Водночас українські військові активно впроваджують інновації у застосуванні БпЛА. Зокрема, Силам безпілотних систем вдалося вперше у світі знищити ворожий "Шахед" дроном, запущеним із морської платформи.
Зі свого боку, приватна компанія ППО CARMINE SKY, яка працює лише кілька місяців, уже демонструє високу ефективність на Харківщині, заявляючи про знищення приблизно 85% ворожих дронів, включно з "Шахедами" та "Ланцетами".
Також у мережі з'явилися кадри, де український дрон FP-1 активно маневрує та уникає вогню, що може свідчити про технологічний прогрес.
За словами Павла Лакійчука, удосконалення БпЛА може зробити удари по цілях у Росії значно точнішими й ефективнішими.