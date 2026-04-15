Drone deal з Норвегією: Зеленський та Стере підписали декларацію про оборонне партнерство
- Володимир Зеленський та Йонас Гар Стере підписали оборонну угоду.
- На зустрічі також обговорювалися спільні розробки БпЛА та енергетичне партнерство.
Володимир Зеленський та Йонас Гар Стере 14 квітня підписали оборонну угоду. На зустрічі президент України й прем'єр Норвегії обговорили спільні розробки БпЛА та енергетичне партнерство.
Про це повідомив Володимир Зеленський під час трансляції підписання угоди, яку переглянув 24 Канал.
Що відомо про нову угоду з Норвегією?
Зеленський зі Стере підписали оборонну угоду, а також обговорили майбутню співпрацю у виробництві та застосуванні БпЛА та наголосив, що український досвід вже використовують на Близькому Сході.
Ми вдосконалюємо захист від дронів-камікадзе й вважаємо, що це потрібно розвивати й в Європі. Ми готові ділитися цим досвідом із партнерами – з Норвегією і всіма країнами,
– заявив Зеленський.
Президент також подякував Норвегії за великі внески до програми PURl. За його словами, така рішучість є надважливою для України.
Стере заявив, що Норвегія буде довгостроковим партнером для України.
Україна – це частина Європи та її безпеки. Ми співпрацюємо з партнерами, зокрема з Великою Британією, Францією та Німеччиною, щоб забезпечити реальні гарантії безпеки,
– зазначив Стере.
Україна створює експортні центри зброї в Європі, дрони вже спільно виготовляють з Німеччиною, Великою Британією, Данією, Нідерландами та Норвегією.
Норвегія 18 березня виділила 200 мільйонів доларів на бюджетну підтримку України через проєкт Світового банку PEACE.
У 2026 році Норвегія надасть Києву 8 мільярдів доларів, з яких понад 6 будуть спрямовані саме на підтримку українського війська. Лідери країн також обговорили співпрацю в енергетичній сфері, зокрема європейська країна готова фінансувати закупівлі газу.