Именно это и объясняет причину стремительного истощения американских арсеналов ПВО. Об этом пишет Clash Report.

Почему колоссальные расходы ракет для Patriot

По данным OSINT-аналитиков, такое большое количество запусков обусловлено спецификой американской военной доктрины. Она предусматривает запуск от 2 до 4 ракет-перехватчиков по каждой отдельной цели.

Еще сложнее ситуация становится в случае применения противником кассетных боеприпасов: после разрушения носителя в воздухе образуется множество суббоеприпасов, каждый из которых система вынуждена перехватывать отдельно.

Стоимость всего одного современного перехватчика PAC-3 MSE составляет около 4–5 миллионов долларов. Если при отражении ночного удара потребовалось более 60 ракет, общие расходы составили 240–300 миллионов долларов, а по максимальным оценкам при 100 запусках сумма достигает полумиллиарда долларов за несколько минут боя.

Многомесячное активное применение средств противовоздушной обороны уже привело к существенному истощению складских запасов США. При этом текущие темпы производства ракет не позволяют оперативно компенсировать подобные масштабные расходы.

Обострение произошло на фоне прямых столкновений между США и Ираном в регионе. 8 сентября американские войска уничтожили 5 иранских танкеров после того, как Корпус стражей Исламской революции дважды за последние 2 дня обстрелял военный корабль ВМС США баллистическими ракетами.

А 5 сентября силы Центрального командования также уничтожили 3 иранских танкера после того, как КСИР попытался провести атаку на американский авианосец и ракетный эсминец.