Бронированная фабрика дронов: Eagle 6×6 может запускать до 64 беспилотников на ходу
Европейская компания GDELS совместно с оборонной компанией Auterion разработала новую версию бронеавтомобиля Eagle V 6×6, который может одновременно выполнять роль мобильной платформы для запуска беспилотников и защищаться от вражеских FPV. Машина оснащена шестиствольным пулеметом, радаром кругового обзора и системой сеткометов. На ее борту можно разместить до 64 дронов.
Европейская оборонная компания General Dynamics European Land Systems (GDELS) и немецко-американская компания Auterion представили специализированную модификацию бронемашины Eagle V 6×6 для мобильного применения беспилотников.
Как сообщает немецкое издание Hartpunkt со ссылкой на разработчиков, машина сочетает в себе средства обнаружения и перехвата FPV-дронов с пусковыми установками Nemyx, позволяющими запускать собственные беспилотники непосредственно во время движения.
Бронемашина, перевозящая целый арсенал дронов
За основу новинки взяли шестиколесное шасси Eagle V, которое уже используется немецким Бундесвером, в частности для защищенных санитарных автомобилей. На него установили бронированную двухрядную кабину от версии Eagle 4×4 и грузовую платформу, рассчитанную на стандартные контейнеры длиной 10 футов, или примерно три метра.
В кабине предусмотрено четыре места. Водитель отвечает за движение автомобиля, командир может управлять боевым модулем, а еще двое военнослужащих работают с беспилотниками.
Позади кабины установлено несколько модулей вертикального запуска Nemyx VLS от Auterion. В зависимости от комплектации Eagle способен перевозить до 32 дронов-перехватчиков или до 64 разведывательных и ударных беспилотников. Типы аппаратов можно комбинировать в соответствии с задачей. Производители заявляют, что запуск возможен даже во время движения автомобиля.
Шесть стволов против дронов и сетка для защиты от засад
На крыше бронемашины установили стабилизированный боевой модуль MIDGARD 134 словенской компании Valhalla Turrets с шестиствольным пулеметом Dillon Aero M134D, или MG6, калибра 7,62×51 миллиметр. Эффективную дальность стрельбы разработчики оценивают примерно в 600 метров.
Для обнаружения воздушных целей машина использует оптико-электронные датчики и радар кругового обзора на 360 градусов. Кроме того, Eagle получил активную систему ближнего перехвата с использованием сетей, которая должна противодействовать и FPV-дронам, ожидающим в засаде у дороги.
Как ранее сообщал "Милитари 24", дроны-ждуны представляют серьезную угрозу для военной логистики, ведь их бывает трудно обнаружить до начала атаки. GDELS утверждает, что эффективность сеточной защиты уже проверили совместно с военными одной из европейских стран, но не раскрывает количество перехватов и условия испытаний.
Подобные технологии разрабатывают и в Украине. В частности, TENETA Defence представила автоматизированный сеткомет с системой машинного зрения для бронетехники, автомобилей и наземных роботов.
Как работает система запуска Nemyx
Nemyx VLS предназначена для запуска беспилотников различного типа и производства: десятидюймовых FPV, перехватчиков и барражирующих боеприпасов средней дальности. По оценке Auterion, модульное вертикальное размещение позволяет перевозить на 30% больше дронов в том же пространстве.
Систему запуска можно интегрировать с программным обеспечением Nemyx для координации групповых действий. В то же время заявленная вместимость в 64 аппарата не является подтверждением того, что именно Eagle уже провел боевой запуск роя из 64 дронов.
Auterion представила Nemyx VLS в октябре 2026 года как универсальную систему для беспилотников различных производителей.
Украинские дроны SkyFall также смогут запускаться с помощью Eagle
Среди партнеров Auterion, чьи беспилотники планируется интегрировать с Nemyx VLS, есть украинская компания SkyFall. В списке также названы Rheinmetall, DeltaQuad и другие разработчики.
SkyFall производит ударные FPV-дроны Shrike и перехватчики P1-SUN. Как ранее сообщал "Милитари 24", украинские военные применяли P1-SUN против российских реактивных беспилотников.
Какие именно модели SkyFall будут установлены на Eagle и проводились ли уже их испытания с этой машины, пока не уточняется. У Auterion есть и другие проекты с украинскими производителями. Например, "Милитари 24" писал о производстве дронов для Украины совместным предприятием Auterion и Airlogix.
Чем Eagle отличается от обычной машины для запуска FPV
- В новом Eagle разработчики объединили транспорт для экипажа и дронов, собственные средства обнаружения воздушных целей, пулеметный модуль, сетчатую защиту и универсальные пусковые установки. Для мобильных подразделений это возможность выполнять несколько задач с одной защищенной платформы.
- В то же время бронеавтомобиль с большим набором электроники и десятками дронов потребует подготовленного экипажа, надежного энергоснабжения и защиты самой машины, которая становится ценной целью для противника.
- GDELS не сообщила стоимость новой модификации, сроки серийного производства и количество возможных заказов. На данный момент речь идет о представленной разработке, отдельные компоненты которой уже испытывались, но данных о принятии именно такой конфигурации Eagle V 6×6 на вооружение нет.