Об этом говорится в ежегодном отчете World Nuclear Forces.

Как страны наращивают ядерный потенциал?

Из общего количества в 12 187 ядерных боеголовок примерно 9745 единиц находятся в военных запасах стран. Несмотря на постоянное списание устаревшего вооружения, ключевые ядерные державы наращивают именно тот компонент арсеналов, который готов к немедленному использованию.

Наибольший арсенал развернутых боеголовок имеет Россия, увеличив их количество на носителях до 1 796 единиц. Это самый высокий показатель для Москвы с 2017 года и свидетельствует о последовательном росте этого показателя уже четвертый год подряд.

В целом российский ядерный арсенал насчитывает около 5420 боеголовок, из которых 2604 находятся на хранении, а еще 1020 ожидают демонтажа.

Соединенные Штаты Америки содержат в развернутом состоянии 1770 боеголовок из общего запаса в 5042 единицы, что соответствует показателям предыдущего года. В то же время Китай за год расширил свой общий арсенал с 600 до 620 боеголовок, увеличив количество оперативных носителей с 24 до 34.

Модернизация арсеналов в Европе и Азии

Исследователи SIPRI также впервые оценили количество развернутых ядерных боеголовок Индии, зафиксировав 12 единиц в готовности при общем арсенале в 190 боезарядов.

Великобритания сохранила свой арсенал на уровне 225 боеголовок, однако подтвердила намерение увеличить верхний предел до 260 единиц. Лондон прекратил публичное раскрытие данных о развертывании вооружений и планирует приобрести 12 самолетов F-35A, присоединившись к ядерному механизму НАТО.

Франция сохраняет свой запас на уровне 290 боеголовок, параллельно модернизируя авиационный и подводный компоненты сдерживания. Париж готовится возобновить ядерную миссию на авиабазе в Люксей-Сен-Совер с истребителями Rafale нового поколения.