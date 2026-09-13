Про це йдеться в щорічному звіті World Nuclear Forces.

Як країни нарощують ядерний потенціал?

Із загальної кількості у 12 187 ядерних боєголовок приблизно 9745 одиниць перебувають у військових запасах країн. Попри постійне списання застарілого озброєння, ключові ядерні держави нарощують саме той компонент арсеналів, який готовий до негайного використання.

Найбільший арсенал розгорнутих боєголовок має Росія, збільшивши їх кількість на носіях до 1796 одиниць. Це є найвищим показником для Москви з 2017 року та свідчить про послідовне зростання цього показника вже четвертий рік поспіль.

Загалом російський ядерний арсенал налічує близько 5420 боєголовок, із яких 2604 перебувають на зберіганні, а ще 1020 очікують на демонтаж.

Сполучені Штати Америки утримують у розгорнутому стані 1770 боєголовок із загального запасу в 5042 одиниці, що відповідає показникам попереднього року. Водночас Китай за рік розширив свій загальний арсенал із 600 до 620 боєголовок, збільшивши кількість оперативних носіїв з 24 до 34.

Модернізація арсеналів у Європі та Азії

Дослідники SIPRI також уперше оцінили кількість розгорнутих ядерних боєголовок Індії, зафіксувавши 12 одиниць у готовності при загальному арсеналі в 190 боєзарядів.

Велика Британія зберегла свій арсенал на рівні 225 боєголовок, однак підтвердила намір збільшити верхню межу до 260 одиниць. Лондон припинив публічне розкриття даних про розгортання зброї та планує придбати 12 літаків F-35A, приєднуючись до ядерного механізму НАТО.

Франція залишає свій запас стабільним на рівні 290 боєголовок, паралельно модернізуючи авіаційний та підводний компоненти стримування. Париж готується відновити ядерну місію на авіабазі в Люксей-Сен-Совер із винищувачами Rafale нового покоління.