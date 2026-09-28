Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди в интервью изданию The Telegraph рассказал о рисках потери контроля над искусственным интеллектом в военной сфере.

Что говорит "Мадяр" о роли дронов в войне?

Технологии и инженерные решения, максимально приближенные к передовым, продолжают развиваться высокими темпами. В результате беспилотники приобретают мощь, которая в дальнейшем сделает их доминирующим, если не единственным средством воздействия на линии фронта.

На данный момент ключевым фактором остается человек, принимающий решения и осуществляющий непосредственное управление аппаратами.

Привлечение гражданского опыта в начале полномасштабного вторжения привнесло в вооруженные силы математический расчет и новые принципы построения процессов. Это позволило оперативно перестроить систему ведения боя благодаря возможности сверхбыстрого планирования, контроля, выполнения и анализа без длительных согласований.

Командующий беспилотными силами Роберт Бровди отмечает, что в начале войны защитники искали любые действенные инструменты для обороны. Впрочем, именно беспилотные аппараты оказались наиболее эффективным решением для выполнения задач на поле боя.

Эффективным оказался не топор, а дрон,

– отметил "Мадяр".

Угроза полной автономности технологий

В то же время стремительное развитие технологий в направлении достижения дронами полной автономности несет в себе существенные опасности. Командующий подразделением предупреждает, что человечество постепенно теряет контроль над искусственным интеллектом в ведении боевых действий.

По словам Роберта Бровди, автономные беспилотники превращаются в настоящую "чуму третьего тысячелетия".