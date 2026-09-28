Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді під час інтерв'ю для видання The Telegraph розповів про ризики втрати контролю над штучним інтелектом у військовій сфері.

Що каже "Мадяр" про роль дронів у війні?

Технології та інженерні рішення, що максимально наближені до передової, продовжують розвиватися високими темпами. У результаті безпілотники здобувають потужність, яка надалі зробить їх домінуючим, якщо не єдиним засобом впливу на лінії фронту.

Наразі ключовим фактором залишається людина, яка приймає рішення та здійснює безпосереднє управління апаратами.

Залучення цивільного досвіду на початку повномасштабного вторгнення принесло у військо математичний розрахунок і нові принципи вибудовування процесів. Це дозволило оперативно перебудувати систему ведення бою завдяки можливості ультрашвидкого планування, контролю, виконання та аналізу без тривалих погоджень.

Командувач безпілотних сил Роберт Бровді зазначає, що на початку війни захисники шукали будь-які дієві інструменти для оборони. Втім, саме безпілотні апарати виявилися найбільш ефективним рішенням для виконання завдань на полі бою.

Дієвим стала не сокира, а став дрон,

– зазначив "Мадяр".

Загроза повної автономності технологій

Водночас стрімке підсилення технологій у напрямку досягнення дронами повної автономності несе суттєві небезпеки. Командувач підрозділу застерігає, що людство поступово втрачає контроль над штучним інтелектом у веденні бойових дій.

За словами Роберта Бровді, автономні безпілотники перетворюються на справжню "чуму третього тисячоліття".