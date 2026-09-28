Такі думки "Мадяра" прозвучали в інтерв'ю для видання The Telegraph.

Загроза втрати контролю над автономною зброєю

Штучний інтелект стрімко увірвався в життя суспільства та фактично перетворився на цифровий паноптикум, який контролює елементи життєдіяльності сучасної людини.

За словами Роберта Бровді, зараз відбувається привідкриття вікна Овертона щодо використання технологій ШІ. Алгоритми поглинають знання людства та поступово призвичаюють суспільство до дійсності, яка ще нещодавно здавалася неможливою або фантастичною.

Командувач наголошує, що поєднання штучного інтелекту з безпілотними та роботизованими комплексами створює зброю, яку людству буде важко утримати під контролем.

На його думку, подібні розробки стають не лише інструментом ведення війни, а й чинником впливу на майбутнє всієї цивілізації.

Він також охарактеризував автономні дрони як "чуму третього тисячоліття", підкресливши, що спроможності штучного інтелекту вже активно працюють в інтересах військових за низкою характеристик.

Глобальні перегони технологій між провідними державами

Занепокоєння викликають і перегони за право встановлення контролю над штучним інтелектом між провідними світовими гравцями, які не можуть домовитися про пригальмування розвитку технологій.

У той час як у Сполучених Штатах Америки стимулюють негайне нарощування спроможностей ШІ, Китай утримується від публічних коментарів і продовжує свою роботу.

Мене хвилюють перегони за правом встановлення контролю над штучним інтелектом. І ми ж сьогодні з вами є свідками, коли два полярны світи не можуть домовитися про врегулювання питання пригальмування розвитку штучного інтелекту,

– висловився "Мадяр".

Роберт Бровді підкреслив, що за поточного стану справ оцінити реальні терміни розвитку технологій або передбачити наслідки їхнього впливу наразі неможливо.

"Що буде далі? Жахливо уявити. Я не хочу лякати ні слухача, ні глядача, не моя це задача і місія. Я просто наголошую на тому, що людство втрачає контроль", – зазначив командувач СБС.

Слід додати ще й інший аспект, який порушив "Мадяр" під час інтерв'ю. Він заявив, що далекобійні удари по Росії мають зруйнувати відчуття безпечного тилу та послабити її воєнний потенціал. За його словами, атаки на ВПК і нафтову інфраструктуру змінюють характер війни та підштовхують Кремль до переговорів.