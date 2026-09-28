Про це "Мадяр" розповів під час інтерв'ю для видання The Telegraph.

Які результати приносить робота українських військових?

Українські безпілотники фактично ліквідували поняття безпечного тилу для цивільного населення країни-окупанта. Перенесення бойових дій на російську територію стало ключовим елементом сучасної стратегії Сил оборони України.

"Мадяр" наголосив, що далекобійне ураження виконує одразу декілька стратегічних завдань. Передусім ідеться про позбавлення Москви джерел фінансування війни, нищення оборонних виробництв та системний вплив на морально-психологічний стан росіян.

Психологічний бар'єр глибини подоланий успішно і багаторазово підтверджений щоденно ударами глибинного ураження, котрі здійснюють сили оборони України,

– підкреслив військовий командувач.

Він нагадав про масовану атаку на підприємства воєнно-промислового комплексу безпосередньо у Москві за 15 кілометрів від Кремля, яка відбулася 20 вересня. За словами Бровді, це свідчить про формування абсолютно нової воєнної доктрини, що створилася під час російської агресії та докорінно змінила образ сучасної війни.

Енергетичне перемир'я та результати роботи дронів

Окремо командувач Сил безпілотних систем прокоментував дискусії щодо ймовірного припинення атак на енергетичні об'єкти. Він зазначив, що сама поява таких розмов є виключною заслугою українських пілотів та далекобійних БпЛА.

"Поява у 2026 році, хай навіть ілюзорна, навіть найслабшої перспективи діалогу про енергетичне перемир'я є прямим результатом діяльності українських "птахів" та українських пілотів", – наголосив Роберт Бровді.

Як раніше повідомлялося на нашому сайті, Сили оборони продовжують методично нищити нафтову інфраструктуру ворога. У ніч на 28 вересня українські безпілотники успішно атакували нафтобазу "Едельвейс-95" у Краснодарському краї, спричинивши масштабну пожежу.