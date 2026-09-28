Об этом "Мадяр" рассказал в интервью изданию The Telegraph.

Какие результаты приносит работа украинских военных?

Украинские беспилотники фактически ликвидировали понятие безопасного тыла для гражданского населения страны-оккупанта. Перенос боевых действий на российскую территорию стал ключевым элементом современной стратегии Сил обороны Украины.

"Мадяр" подчеркнул, что поражение на большом расстоянии решает сразу несколько стратегических задач. Прежде всего речь идет о лишении Москвы источников финансирования войны, уничтожении оборонных производств и системном воздействии на морально-психологическое состояние россиян.

Психологический барьер глубины преодолен успешно и многократно подтверждается ежедневными ударами глубокого поражения, которые наносят Силы обороны Украины,

– подчеркнул военный командующий.

Он напомнил о массированной атаке на предприятия военно-промышленного комплекса непосредственно в Москве, в 15 километрах от Кремля, которая состоялась 20 сентября. По словам Бровди, это свидетельствует о формировании совершенно новой военной доктрины, сложившейся в ходе российской агрессии и коренным образом изменившей облик современной войны.

Энергетическое перемирие и результаты работы дронов

Отдельно командующий Силами беспилотных систем прокомментировал дискуссии о вероятном прекращении атак на энергетические объекты. Он отметил, что само появление таких разговоров является исключительной заслугой украинских пилотов и дальнобойных БПЛА.

"Появление в 2026 году, пусть даже иллюзорной, даже самой слабой перспективы диалога об энергетическом перемирии является прямым результатом деятельности украинских "птиц" и украинских пилотов", – подчеркнул Роберт Бровди.

Как ранее сообщалось на нашем сайте, Силы обороны продолжают методично уничтожать нефтяную инфраструктуру врага. В ночь на 28 сентября украинские беспилотники успешно провели атаку на нефтебазу "Эдельвейс-95" в Краснодарском крае, вызвав масштабный пожар.