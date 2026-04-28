Мы не рискуем, – в 66 ОМБр рассказали, как НРК спасают жизнь военным на фронте

Беспилотные системы сил обороны Украины выполняют много задач. В первую очередь это разведка, которая осуществляется с помощью дронов. Поражения также в большинстве случаев наносятся именно БПЛА.

Спикер 66-й ОМБр Василий Денисюк рассказал 24 Канала, что наземные роботизированные комплексы взяли на себя значительную часть логистических мер. Они выполняют очень важные миссии по эвакуации наших раненых бойцов.

"То есть мы можем не рисковать жизнью наших эвакуационных групп. Они остаются на оттяжке. В то же время работу по эвакуации раненого побратима берет на себя наземный роботизированный комплекс. Уже есть нередкие случаи успешных эвакуаций", – заметил он.

Обратите внимание! Владимир Зеленский 13 апреля сообщил, что впервые в истории войны украинские НРК и дроны взяли вражескую позицию. Они захватили ее без участия пехоты и потерь с украинской стороны. Кроме того, удалось взять в плен россиян.

Кроме того, дроны-перехватчики противостоят вражеским дронам. Все для того, чтобы оккупанты не могли эффективно применять свои средства на направлении различными способами.

В первую очередь мы работаем над тем, чтобы обнаруживать и уничтожать вражеские точки взлета, чтобы исключить возможность работы их операторов. Но там, где это не удается сделать, мы уже работаем над тем, чтобы сбивать российские средства прямо в воздухе,

– объяснил Денисюк.

Почему важны дроны-перехватчики?

Сейчас идет сбор 24 Канала совместно с 66 ОМБр для защиты неба на Лиманском направлении. В частности, на дроны-перехватчики. Василий Денисюк объяснил, что враг понимает, что имеет проблемы с логистикой, поэтому пытается модернизировать свои средства, увеличивать количество их применения.

То есть для того, чтобы держать высокую планку сбивания вражеских целей, не разрешать россиянам выполнять задачи, нужно так же увеличивать количество экипажей и непосредственно дронов-перехватчиков.

Соответственно первоочередная цель этого сбора состоит в том, чтобы обеспечить бесперебойную работу наших уже имеющихся экипажей. Дальше расширять их количество, чтобы уничтоженных вражеских целей было еще больше, чтобы проблемы с логистикой, с нарушением нашей логистики у противника были еще сильнее,

– подчеркнул спикер.

Как НРК помогают в поле боя?

В батальоне "Сапсаны" 30-й отдельной механизированной бригады, воюющей на Славянском направлении, рассказали о реальноем состоянии НРК. Наиболее актуальной потребностью они называют логистику. По их словам, наземные системы несут более высокие риски, но способны за один рейс доставить большой объем груза. Отказ от роботизированных комплексов приведет к увеличению человеческих потерь.

Министр обороны Украины Михаил Федоров объявил об ускорении снабжения НРК на фронт. Поэтому в первом полугодии 2026 года государство хочет законтрактовать 25 тысяч наземных роботизированных комплексов. Это вдвое больше, чем за весь 2025 год.